سياسة
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صحيفة دنماركية: تركيا أصبحت قوة إقليمية كبرى في مجال الطائرات المسيّرة
قالت صحيفة "إنفورميشن" الدنماركية إن تركيا باتت قوة كبرى في الشرق الأوسط في مجال الطائرات المسيرة. وأوضحت أن أنقرة استخدمت الطائرات المسيرة الاستطلاعية والمسلحة بفعالية كبيرة في مواجهة التنظيمات الإرهابية، فضلاً عن عملياتها في سوريا وليبيا.
صحيفة دنماركية: تركيا أصبحت قوة إقليمية كبرى في مجال الطائرات المسيّرة
صحيفة "إنفورميشن" الدنماركية تقول إن تركيا باتت قوة كبرى في الشرق الأوسط في مجال الطائرات المسيرة / AA
8 مايو 2020

قالت صحيفة "إنفورميشن" الدنماركية إن تركيا باتت قوة كبرى في الشرق الأوسط في مجال الطائرات المسيرة.

ونشرت الصحيفة تقريراً حول الطائرات التركية المسيّرة الاستطلاعية منها والمسلّحة.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن تركيا أبدت اهتمامها منذ عدة أعوام بالطائرات المسيرة لكن، وبالرغم من تحالفها مع الولايات المتحدة إلا أن الأخيرة لم تتعامل بإيجابية مع تركيا في هذا المجال.

ولفت التقرير إلى أن تركيا اتفقت مع إسرائيل عام 2006 على شراء طائرات استطلاعية منها، واستلمتها بعد 5 أعوام من الاتفاق، إلا أن تركيا اتجهت لتطوير برنامج الطائرات المسيرة المحلية، إثر مواجهتها مشكلات مع الطائرات المستوردة من إسرائيل.

وأضاف التقرير إلى أن تركيا تواصل برنامجها المحلي للطائرات المسيرة الاستطلاعية والمسلحة، بقيادة المهندس سلجوق بيرقدار، مؤكداً أنه ينفِّذ البرنامج بوتيرة متسارعة عقب تلقيه طلباً من الجيش التركي لتزويده بطائرات مسيرة، عام 2014.

فعالية كبيرة

وأشار التقرير إلى أن أنقرة استخدمت الطائرات المسيرة الاستطلاعية والمسلحة بفعالية كبيرة في مواجهة التنظيمات الإرهابية على رأسها تنظيم PKK، فضلاً عن عملياتها في سوريا وليبيا، مما جعلها ترتقي إلى المرتبة الثالثة عالمياً، في استخدام هذا النوع من الطائرات.

وقال الباحث في الشأن الليبي أوليفر إيمهوف إن "الطريقة التي يستخدم بها الأتراك الطائرات المسيرة في ليبيا مدهشة، ولم نر أبداً استخدام بهذه الفعالية والقوة"، مشيراً إلى أنها غيرت مسار الحرب في طرابلس.

وأوضح التقرير أيضاً أن تركيا صدّرت طائراتها المسيرة إلى كل من قطر وتونس وأوكرانيا.

وأكّد أن استخدام تركيا لطائراتها المسيرة المحلية، غيّر من مجرى الصراعات المسلحة في سوريا وليبيا، بخاصة في مدينة إدلب السورية، حيث كبّدت تلك الطائرات قوات نظام بشار الأسد وحلفاءه خسائر فادحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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