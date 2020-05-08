سياسة
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موديز تخفض "النظرة المستقبلية" لكبرى الشركات السعودية الحكومية إلى سلبية
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" في تقريرها الجمعة، تخفيض "النظرة المستقبلية" لأكبر 4 شركات سعودية حكومية منها شركة أرامكو، من مستقرة إلى سلبية، وذلك بعد أيام من تخفيض نظرتها المستقبلية للسعودية.
موديز تخفض "النظرة المستقبلية" لكبرى الشركات السعودية الحكومية إلى سلبية
"موديز" تخفِّض نظرتها المستقبلية لشركة أرامكو السعودية من مستقرة إلى سلبية / Reuters
8 مايو 2020

خفّضت وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، نظرتها المستقبلية لأكبر 4 شركات سعودية حكومية، من مستقرة إلى سلبية.

وحسب تقرير أصدرته الوكالة الجمعة، فإن هذه الشركات هي أرامكو السعودية، وسابك، والاتصالات السعودية، وكهرباء السعودية.

وبررت الوكالة تعديل نظرتها للشركات بارتباطها بالحكومة، وبالتالي غيرت نظرتها المستقبلية لها بعد أن عدّلت نظرتها للسعودية إلى سلبية.

والسبت الماضي، خفّضت الوكالة نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى سلبية، فيما أكدت تصنيفها السيادي عند A1.

وأرامكو السعودية هي أكبر شركة نفط في العالم ومملوكة للحكومة بنسبة 98.5% بعد طرح 1.5% من أسهمها للاكتتاب نهاية العام الماضي.

و"سابك" أكبر شركات بتروكيماويات في المنطقة، وتملك الحكومة 70% من أسهمها (صندوق الاستثمارات العامة)، فيما ستنتقل هذه الحصة لشركة أرامكو بعد توقيع اتفاقية شرائها من الصندوق، إلا أنها لم تسدد قيمتها بعد.

و"الاتصالات السعودية" أكبر شركة اتصالات في البلاد، وتملك الحكومة 70% من أسهمها تعود لصندوق الاستثمارات العامة أيضاً.

و"كهرباء السعودية" هي مقدِّم الخدمة الوحيد في البلاد، ومملوكة للحكومة بنسبة 81%.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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