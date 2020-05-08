اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، موسكو بتصعيد حدة النزاع في ليبيا إذ أكد تقرير للأمم المتحدة بوجود مرتزقة روس يقاتلون في صفوف قوات الجنرال خليفة حفتر، داعية طرفي النزاع الدائر في هذا البلد للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع.

وقال كريس روبنسون، المتخصص بشؤون روسيا في الخارجية الأمريكية، للصحفيين إنّ الدعم الروسي "أدّى إلى تصعيد كبير لحدة النزاع وإلى تدهور للوضع الإنساني في ليبيا".

وحسب تقرير لخبراء في الأمم المتحدة مكلفين مراقبة الحظر المفروض على شحن الأسلحة إلى ليبيا، فإن ما بين 800 و1200 مرتزق تابع لمجموعة "فاغنر الروسية" يقاتلون ويدعمون خليفة حفتر الذي يشن منذ أبريل/نيسان 2019 هجوماً للسيطرة على طرابلس.

"غالباً ما يتم التعبير عن مجموعة فاغنر، أنها شركة أمنية خاصة، لكنها في الواقع أداة للحكومة الروسية يستخدمها الكرملين لتحقيق أهدافه بتكلفة أقل ومخاطر أقل". - كريس روبنسون - المتخصص بشؤون روسيا في الخارجية الأميركية

وأكّد الدبلوماسي الأمريكي أنّ الصور التي التقطت للأسلحة الثقيلة والمتطورة التي يمتلكها عناصر فاغنر في الميدان تثبت أن هذه ليست مجرد شركة خاصة.

وشدّد الدبلوماسي الأمريكي على أن بلاده لم تدعم الهجوم الذي تشنه قوات حفتر على طرابلس لأنها تعتبر أنه أضر بالمهمة الأساسية المتمثلة بمحاربة تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين.

من جانبه، قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، "نعرف بالتأكيد أن الروس يعملون مع نظام بشار الأسد على نقل مقاتلين، ربما من دولة ثالثة، وربما من السوريين إلى ليبيا إضافة إلى العتاد".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها جيفري خلال اجتماع حول الشأن الليبي٫ انعقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع كلٍّ من نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية، كريستوفر روبنسون، ونائب مساعد الوزير لشؤون الشرق الأدنى، هنري ووستر.

وسلط جيفري في تصريحاته الضوء على زيادة عمليات نقل المقاتلين الأجانب لليبيا، لافتاً إلى أن ساحة القتال في ذلك البلد قد تصبح أكثر تعقيداً.

وتشن مليشيات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوماً متعثراً للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دولياً، تكبدت خلاله خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.