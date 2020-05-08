سياسة
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عدد وفيات كورونا يتجاوز 270 ألفاً حول العالم
تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، حاجز الـ270 ألف حالة حول العالم، فيما بلغ عدد الإصابات نحو 4 ملايين. وفيما تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى عالمياً في عدد الإصابات والوفيات، أعلن ترمب أنه هو ونائبه مايك بنس سيخضعان لفحص يومي.
عدد وفيات كورونا يتجاوز 270 ألفاً حول العالم
عدد الوفيات الناجمة عن كورونا حول العالم يتجاوز 270 ألفاً / Reuters
8 مايو 2020

تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، حاجز الـ270 ألف حالة حول العالم، فيما بلغ عدد الإصابات نحو 4 ملايين، وفقاً لموقع Worldometer المعني بتتبع الأرقام المتعلقة بانتشار الوباء.

وحسب المصدر، بلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس 270 ألفاً و740 وفاة، فيما سُجِّلت 3 ملايين و917 ألفاً و999 إصابة، وبلغ عدد المتعافين من المرض مليوناً و344 ألفاً و278.

ولا تزال الولايات المتحدة تحتل صدارة دول العالم في عدد الإصابات والوفيات التي بلغ عددها 76 ألفاً و938، تليها بريطانيا بأكثر من 30 ألفاً، ثم إيطاليا (أكثر من 29 ألفاً)، وإسبانيا (أكثر من 26 ألفاً)، وفرنسا (أكثر من 25 ألفاً)، والبرازيل (أكثر من 9 آلاف)، وبلجيكا (أكثر من 8 آلاف).

فحص يومي لترمب وبنس

ومع ارتفاع عدد الإصابات في الولايات المتحدة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس، إنه سيخضع هو ونائبه مايك بنس يومياً، لفحص كورونا.

وكان هوجان جيدلي مساعد المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية أكّد خضوع ترمب وبنس لفحوصات بعد تأكد إصابة عسكري يعمل في مقر الرئاسة بالفيروس، لا سيما وأن العسكري المصاب كان يعمل ضمن وحدة على تواصل وثيق مع ترمب، وفقاً لجيدلي.

وظهر فيروس كورونا للمرة الأولى في منطقة "ووهان" وسط الصين، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ثم سرعان ما انتشر في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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