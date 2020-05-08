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واشنطن تسحب بطاريات باتريوت وجنوداً من السعودية، والصناعات الدفاعية التركية تؤكد أنها لا تزال تنتج وتسلّم أجزاء لتصنيع مقاتلات F-35.

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وول ستريت جورنال: واشنطن سحبت بطاريات باتريوت وجنوداً من السعودية

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن واشنطن سحبت أنظمة باتريوت المضادة للصواريخ من المملكة العربية السعودية، وتدرس تخفيضاً في الوجود العسكري. [TRT عربي]

وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة قررت سحب أربع بطاريات باتريوت، إلى جانب سحب عشرات الجنود الذين أرسلوا بعد هجمات حوثية استهدفت منشآت نفط سعودية، وفقاً لعدد من المسؤولين الأمريكيين. [WSJ]

الصناعات الدفاعية التركية: لا نزال ننتج ونسلّم أجزاء لتصنيع مقاتلات F-35

قال إسماعيل دمير رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية الخميس، كان في الولايات المتحدة اعتقاد أنه لن يُشترى أي شيء من تركيا من أجل مقاتلات F-35 بعد مارس/آذار 2020، لكن هذا النهج لم يعد موجوداً. [TRT عربي]

وقال دمير: "كان في الولايات المتحدة اعتقاد أنه لن يُشترى أي شيء من تركيا من أجل مقاتلات F-35 بعد مارس/آذار 2020، لكن هذا النهج لم يعد موجوداً"، مشيراً إلى أن موعد مارس/آذار النهائي لم يعد معمولاً به بسبب جائحة فيروس كورونا العالمية، من دون أن يخوض في التفاصيل. [TRT عربي]