سجلت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا، ارتفاعاً ملحوظاً الخميس، وسط تراجع في عدد الوفيات.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان، أن عدد المتعافين ارتفع إلى 82 ألفاً و984 حالة، بعد شفاء 4 آلاف و782 مريضاً خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 57 وفاة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ترفع الحصيلة إلى 3 آلاف و641 حالة.

وذكرت أن عدد الإصابات ارتفع إلى 133 ألفاً و721 حالة بعد تسجيل ألف و977 إصابة آخر 24 ساعة.

وتعليقاً على ذلك، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة في تغريدة على تويتر: "يوجد تراجع في أعداد الوفيات ومرضى العناية المركزة مقارنة بالأربعاء".

وأضاف قوجة: "علينا الإصرار في مكافحة كورونا، والقضاء عليه من خلال التدابير".

وتعمل السلطات التركية على محاصرة الفيروس في عدد من الولايات، وهذا ما أثمر تراجعاً في الزيادة اليومية، ما دفع الحكومة التركية إلى إعلان عن خطوات لرفع متدرج للحجر في عدد من القطاعات الاقتصادية.