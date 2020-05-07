سجلت الولايات المتحدة الأمريكية الخميس، ألفين و483 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 74 ألفاً و817. وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضرراً من تفشي الفيروس حول العالم.

ووفقاً لموقع "Worldometer" المتخصص في رصد آخر الإحصائيات حول الفيروس، فإن عدد المصابين في الولايات المتحدة بلغ مليوناً و263 ألفاً و705، على إثر تشخيص 24 ألفاً و904 إصابات جديدة.

وتجاوز عدد اختبارات كورونا في الولايات المتحدة 8 ملايين، فيما تجاوز عدد المتعافين حاجز 213 ألفاً.

وتواصل نيويورك صدارتها في قائمة الولايات الأمريكية من حيث الخسائر جراء الفيروس، إذ بلغ عدد الإصابات فيها 333 ألفاً و491، توفي منهم 25 ألفاً و956.

وفي إسبانيا ذكرت وزارة الصحة أن العدد اليومي لحالات الوفاة بسبب فيروس كورونا تراجع اليوم الخميس، إذ سجلت السلطات الصحية 213 وفاة انخفاضاً من 244 في اليوم السابق.

وارتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 26070 من 25857 أمس الأربعاء، بينما زاد إجمالي الإصابات إلى 221447 من 220325 أمس.

وفي فرنسا أكد رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الخميس، أن رفع العزل سيبدأ الاثنين "في جميع أنحاء الأراضي" الفرنسية، لكن مع الإبقاء على قيود صارمة في المناطق الأكثر تضرراً من الوباء مثل باريس، فستكون فيها القيود أكثر تشديداً، إذ ستبقى المدارس الإعدادية (11-14 عاماً) مغلقة في مايو/أيار، وستفرض "قواعد شديدة الصرامة" في وسائل النقل العام.

مستجدات كورونافيالدولالعربية

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 10 وفيات، ليرتفع الإجمالي إلى 219، وألف و793 إصابة ترفع المحصلة إلى 33 ألفاً و731. وأوضحت في بيان، أن بين إجمالي الإصابات 191 وفاة، و7 آلاف و798 حالة تعافٍ.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية في بيان، تسجيل 8 وفيات رفعت الإجمالي إلى 165. كما رصدت الوزارة 502 إصابة، رفعت الحصيلة إلى 16 ألفاً و240، فيما تعافى 203 مرضى، لترتفع الحصيلة إلى 3572، حسب المصدر نفسه.

من ناحيتها، أعلنت السلطات السودانية تسجيل 3 وفيات و78 إصابة، ليرتفع العدد الكلي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 930، متضمنة 52 وفاة، و92 حالة تعافٍ، بعد تماثل 12 للشفاء.

أما وزارة الصحة الكويتية، فأعلنت في بيان، تسجيل وفاتين بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 44. ورصدت الوزارة 278 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 6 آلاف و567، بينهم ألفان و381 متعافياً.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 918 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 18 ألفاً و890. وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بينها 12 وفاة، وألفان و286 حالة تعافٍ.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة عبر تويتر، تسجيل 197 إصابة، بينها 130 عاملاً وافداً، فيما تعافى 138 مريضاً. وارتفعت إصابات البحرين إلى 4 آلاف و111، بينهم 8 وفيات، وألف و998 تماثلوا للشفاء.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 55 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى ألفين و958. وأضافت على تويتر، أن إجمالي الإصابات يشمل 13 وفاة و980 متعافياً.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة المغربية ارتفاع عدد المصابين إلى 5 آلاف و505، عقب الكشف عن 97 حالة. وقالت الوزارة في الموقع الخاص بالفيروس، إن عدد المتعافين ارتفع إلى ألفين و124، بعد تماثل 107 حالات للشفاء. ولم تُسجَّل أي وفاة جديدة، ليستقر الإجمالي عند 183 حالة.

فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 34 إصابة ليصل الإجمالي إلى 784. وقالت الوزارة في تقريرها اليومي عن مستجدات كورونا، إن ألفاً و976 فحصاً أثبتت وجود 34 إصابة فقط (واحدة للمقيمين و33 للوافدين).

وأوضحت أنها لم تسجل أي وفاة، ليستقر العدد عند 25 حالة، منذ 21 فبراير/شباط الماضي، فيما تعافى 220 مريضاً.

هذا ومددت مصر الخميس، حظر التجوال الليلي 15 يوماً إضافية، وأعلن مجلس الوزراء المصري في بيان، تمديد حظر التجوال الليلي لمدة 15 يوماً حتى نهاية شهر رمضان.

والتمديد هو الرابع لحظر التجوال، الذي بدأ في 24 مارس/آذار، في إطار إجراءات مواجهة "كورونا". وفُرض الحظر في البداية لمدة 11 ساعة قبل أن يُخفَّف مؤخراً إلى 9 ساعات تبدأ من 21:00 بالتوقيت المحلي (19:00 ت.غ) إلى الساعة 6 صباحاً (4:00 ت.غ).

وحتى مساء الأربعاء، بلغ إجمالي إصابات كورونا في مصر 7 آلاف و588، بينها 469 وفاة، وألف و815 حالة تعافٍ.

وفي الجزائر، قال الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة جمال فورار إنه سجلت 7 وفيات و185 إصابة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وأضاف في مؤتمر صحفي، أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 5 آلاف و182 إصابة من ضمنها 483 وفاة، وألفان و323 حالة شفاء.

وفي الأردن، أعلن وزير الصحة سعد جابر، تسجيل 11 إصابة بـ"كورونا"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 484. وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي، أن إجمالي الإصابات يشمل 9 وفيات و381 حالة تعافٍ.

وأصاب كورونا حتى الخميس، أكثر من 3 ملايين و860 ألفاً حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 267 ألفاً، وتعافى أكثر من مليون و320 ألفاً، وفق موقع "worldometer" المختص في رصد ضحايا الفيروس.