سياسة
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تسيير دورية تركية-روسية مشتركة تاسعة على طريق M-4 في إدلب
قالت وزارة الدفاع التركية في بيان الخميس، إن الدورية التاسعة جرت بمشاركة قوات برية وجوية من الجانبين.
تسيير دورية تركية-روسية مشتركة تاسعة على طريق M-4 في إدلب
الدورية التركية الروسية التاسعة على الطريق الدولي M4 في محافظة إدلب / AA
7 مايو 2020

سيرت القوات التركية والروسية دورية مشتركة تاسعة على الطريق الدولي M-4 في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان الخميس، إن الدورية التاسعة جرت بمشاركة قوات برية وجوية من الجانبين.

والثلاثاء الماضي، سيّرت قوات الجانبين الدورية المشتركة الثامنة على طريق M-4 في إدلب.

وتأتي الدوريات ضمن إطار اتفاق موسكو المبرم في 5 مارس/آذار الماضي، بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء الاتفاق على خلفية المستجدات في إدلب، على إثر تصعيد شهدته المنطقة وبلغ ذروته باستشهاد 33 جندياً تركياً في 27 فبراير/شباط الماضي، جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة "خفض التصعيد". أطلقت على إثره تركيا عملية "درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في إدلب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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