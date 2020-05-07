أعلن المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها "Africa CDC" أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في عموم القارة، تجاوز 50 ألفاً.

وأضاف المركز في بيان صادر عنه الخميس، تسجيل ألفين و346 إصابة جديدة بكورونا، لترتفع الحصيلة إلى 51 ألفاً و698 حالة.

وأوضح البيان أن إجمالي أعداد المتعافين من الفيروس في عموم القارة، بلغ 17 ألفاً و590 مصاباً، مقابل وفاة ألفين و12 شخصاً.

وتتصدر جنوب إفريقيا دول القارة في عدد الإصابات، تليها مصر والمغرب والجزائر ونيجيريا وغانا والكاميرون.

وعلى صعيد الوفيات تحل الجزائر في المركز الأول بين البلدان الإفريقية، تليها مصر، ثم المغرب.

وأصاب كورونا حتى ظهر الخميس، أكثر من 3 ملايين و846 ألفاً حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 265 ألفاً، وتعافى أكثر من مليون و315 ألفاً، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.