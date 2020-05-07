قالت الشرطة الأمريكية إن حادثة مقتل الباحث الصيني بينغ ليو البالغ 37 عاماً والمتخصص في الأبحاث المتعلقة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، في الولايات المتحدة، وقعت بسبب خلاف حول علاقة عاطفية.

وعُثر على جثة بينغ في عطلة نهاية الأسبوع في منزله في إحدى ضواحي مدينة بيتسبرغ، كما عُثِر على جثة رجل يشتبه بأنه قاتله الذي انتحر بعد قتله، يدعى هاو غو (46 عاماً) في مكان قريب.

وقالت الشرطة إن الحادثة وقعت نتيجة خلاف بين الرجلين على "شريك حميم"، مؤكدة أنه لا يوجد أي دليل على أن مقتل ليو مرتبط بأبحاثه. إلا أن ذلك لم يمنع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من إبداء شكوكهم حول القضية والدافع وراء الجريمة.

ورأى آخرون أن بينغ الصيني الأصل "قُتِل بناءً على أوامر من الحكومة الصينية"، مطالبين بإجراء تحقيق.

وعبّر زملاء بينغ في جامعة بيتسبرغ عن حزنهم على موته، مؤكدين أنهم سيواصلون أبحاثه. وقالت الجامعة في بيان إن "بينغ كان على وشك تحقيق نتائج مهمة جداً لفهم الآليات الخلوية الكامنة لعدوى SARS-COV-2 والأساس الخلوي للمضاعفات التي تلي الإصابة به".