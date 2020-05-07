حذّرت منظمة حقوقية الثلاثاء، من احتمالية تسليم السودان معارضين مصريين إلى السلطات المصرية، ضمن اتفاق أمني توصلت إليه القاهرة والخرطوم قبل أيام.

وأشارت المنظمة العربية لحقوق الإنسان التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها، إلى أن "جهات أمنية سودانية اعتقلت عدداً من المعارضين المصريين ممن لجأوا إلى السودان هرباً من بطش النظام المصري، وأثيرت مزاعم في حينها حول تعرض المعتقلين للاختفاء القسري وللتعذيب والمعاملة المهينة، مع الحرمان من زيارة الأهل والمحامين، بالإضافة إلى عدم عرضهم على أي جهة قضائية".

ونقلت المنظمة عن زوجة أحد المعتقلين قولها إن الأمن السوداني اعتقل زوجها قبل شهرين، وانقطع التواصل معه تماماً، فيما "رفضت السلطات السودانية الإفصاح عن سبب أو مقر احتجازه، كما لم تُوجّه له أية تهمة رسمية او يدرج على قوائم التحقيق القضائية".

واعتبرت المنظمة أي تعاون سوداني في تسليم المعارضين إلى "النظام المصري الذي ينتهج القتل والاعتقال التعسفي والتعذيب، ويفتقر إلى قضاء عادل وشفاف"، بمثابة "انتهاك جسيم لمبادئ القانون الدولي، إذ إنه يعرض حياة أولئك المعتقلين للخطر".

كما أكّدت أنه "لا يمكن الوثوق بالأدلة والملفات التي يقدمها النظام المصري حتى وإن استندت على أحكام قضائية، فقد اعتاد هذا النظام تلفيق اتهامات جنائية للمعارضين للتغطية على الخصومة السياسية، وهي الاتهامات ذاتها التي أسفرت عن صدور أحكام جائرة بالإعدام أو السجن لمدد طويلة بحق المعارضين".

ودعت المنظمة القوى السياسية والأحزاب والنشطاء في السودان، إلى الوقوف ضد "محاولات التعاون مع نظام قمعي، بما يتناقض مع المبادئ التي قامت عليها الثورة السودانية"، كما حمّلت السلطات السودانية المسؤولية الكاملة عن سلامة هؤلاء المعارضين.