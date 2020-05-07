استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأربعاء، حق النقض (الفيتو) ضد قرار أصدره الكونغرس للحد من صلاحياته في القيام بعمل عسكري ضد إيران.

وقال ترمب في بيان إنه استخدم الفيتو "لأن القرار الذي طرحه الديمقراطيون كان مهيناً جداً في إطار استراتيجيتهم الرامية إلى الفوز في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل عن طريق إحداث شقاقات داخل الحزب الجمهوري".

وأضاف أن هذا القرار "كان سيضر بشدة بقدرة الرئيس على حماية" الولايات المتحدة وحلفائها.

وتابع: "نعيش في عالم معادٍ تتطور فيه التهديدات باستمرار، والدستور ينص على أنه يجب على الرئيس أن يكون قادراً على توقع أفعال خصومنا والتصرف بسرعة وحزم للرد عليهم".

وكان الكونغرس بمجلسيه قد وجّه صفعة إلى ترمب في منتصف مارس/آذار الماضي، حين أصدر هذا القرار الذي أيّدته المعارضة الديمقراطية وقسم من المشرعين الجمهوريين.

ويمنع القرار ترمب من القيام بأي عمل عسكري ضد إيران، دون الحصول مسبقاً على "إذن صريح" من الكونغرس يجيز له ذلك.

وبعد أن استخدم ترمب حقه بنقض هذا القرار، وهو أمر كان متوقّعاً، لم يعد باستطاعة المشرعين الديمقراطيين المتحالفين مع عدد من الجمهوريين المشككين في جدوى الحلول العسكرية نقض فيتو الرئيس لافتقارهم إلى الأصوات المطلوبة لفعل ذلك.

يشار إلى أن ترمب صادق في 3 يناير/كانون الثاني الماضي، على غارة أمريكية في بغداد اغتيل فيها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، مما أدّى إلى تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران التي ردّت بضربات صاروخية على قواعد عراقية تستضيف قوات أمريكية.

وأثار هذا التوتر مخاوف في الولايات المتحدة إزاء الانجرار إلى حرب مع إيران، ما دفع الكونغرس إلى تبني تشريع ينص على أن يوقف ترمب كل الإجراءات العدائية الموجهة ضد إيران دون توجيه خاص من قبل الكونغرس.

وأشارت الوثيقة التي مررها الكونغرس أيضاً إلى ضرورة عدم تفسير التشريع كعرقلة أمام ممارسة الولايات المتحدة الحق في الدفاع عن ذاتها.