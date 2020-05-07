أفاد دبلوماسيون الأربعاء، بأن خبراء أمميين مكلّفين مراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ 2011 أكدوا في تقرير أن مرتزقة تابعين لمجموعة فاغنر الروسية يشاركون في القتال الدائر في هذا البلد لحساب خليفة حفتر، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وورد في التقرير المرفوع إلى مجلس الأمن الدولي في 24 أبريل/نيسان الماضي، أن العلاقة بين هؤلاء المرتزقة الروس والقيادة العسكرية التابعة لمليشيات حفتر تشوبها توترات عديدة، حسب الدبلوماسيين.

وهذا التقرير هو نسخة محدثة عن التقرير السنوي الذي أعدّه الخبراء أنفسهم في ديسمبر/كانون الأول الماضي، واكتفوا فيه حينها بتأكيد وجود جماعات مسلحة أجنبية تشارك في النزاع الدائر في ليبيا دون ذكر المرتزقة الروس.

ووفقاً لدبلوماسيين اطلعوا على التقرير الذي لم يُنشر بعد، فإن "مجموعة الخبراء حددت وجود عسكريين خاصين من مجموعة فاغنر في ليبيا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018"، وقدّرت عددهم "بما يتراوح بين 800 و1200 عنصر"، لكنّها "لم تتمكن من التحقق بطريقة مستقلة من أهمية انتشارهم".

أول تأكيد أممي

وهذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها الأمم المتحدة وجود مرتزقة في ليبيا تابعين لمجموعة فاغنر الروسية المعروفة بقربها من الرئيس فلاديمير بوتين.

وفي 2019 أفادت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" الأمريكيتان بأن مرتزقة من فاغنر يشاركون في القتال الدائر في ليبيا، لكن حجم هذه المشاركة اختلف بين الصحيفتين، إذ قدّرت الأولى عدد هؤلاء المرتزقة بـ200 في حين قدّرت عددهم الثانية بالآلاف.

ووفقاً للخبراء الأمميين، فإن عناصر "مجموعة فاغنر يقدمون دعماً فنياً لإصلاح مركبات عسكرية ويشاركون في عمليات قتالية وعمليات تأثير"، كما أنهم ساعدوا مليشيات حفتر في مجال "المدفعية ومراقبة الحركة الجوية وتزويدها بالخبرة في صد الهجمات الإلكترونية وفي نشر قناصة".

واعتبر الخبراء أن مشاركة هؤلاء المرتزقة "كانت بمثابة قوة مضاعفة" لمليشيات حفتر.

وتشن مليشيات حفتر منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوماً متعثراً للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دولياً، تكبدت خلاله خسائر فادحة.