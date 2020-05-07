سياسة
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وكالة دولية تثبت التصنيف الائتماني طويل الأجل لتركيا وسط هجوم لإضعاف الليرة
أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" الدولية للتصنيف الائتماني الإبقاء على تصنيفها الائتماني طويل الأجل لتركيا، جاء ذلك في ظل انتشار وباء كورونا، وكذلك مساع تبذلها مؤسسات مالية بلندن لإضعاف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي.
وكالة دولية تثبت التصنيف الائتماني طويل الأجل لتركيا وسط هجوم لإضعاف الليرة
تركيا بدأت باتخاذ إجراءات قانونية ضد مؤسسات تهدف إلى إضعاف الليرة أمام الدولار  / Getty Images
7 مايو 2020

تسعى مؤسسات مالية في بريطانيا إلى إضعاف الليرة التركية أمام الدولار من خلال شراء العملات الصعبة من السوق دون أن يكون لديها سيولة من الليرة، لكن في الوقت ذاته قررت وكالة "ستاندرد آند بورز" الدولية للتصنيف الائتماني الإبقاء على تصنيفها الائتماني طويل الأجل لتركيا مع نظرة مستقبلية مستقرة.

هجمات على الليرة

تواصل بعض المؤسسات المالية التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، محاولات شن هجمات لإضعاف الليرة التركية أمام الدولار.

وقالت مصادر مصرفية تركية لوكالة الأناضول إن بعض المؤسسات المالية في لندن تشتري العملات الصعبة من السوق، دون أن يكون لديها سيولة من الليرة التركية.

وأوضحت المصادر أن هذه المؤسسات لم تف بالتزاماتها تجاه البنوك التركية، من الليرة التركية مقابل العملات الصعبة التي اشترتها.

وذكرت المصادر أن المؤسسات المالية، أبدت تقصيراً بإيفاء التزاماتها رغم تمديد البنك المركزي إغلاق نظام الحوالات المالية إلكترونياً (EFT).

ومن اللافت أن هذه المؤسسات نفذت هجماتها ضد الأسواق التركية، متجاهلة قواعد السوق الحرة، بالتزامن مع لقاء وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيراق عدداً من المستثمرين الدوليين في وقت سابق الأربعاء.

وذكرت مصادر مالية، أن السلطات التركية تنبهت لهذه الهجمات وبدأت باتخاذ إجراءات قانونية ضد تلك المؤسسات.

وأشارت المصادر إلى أن الهجمات الحالية شبيهة بما حدث مطلع العام الحالي، حيث قال المسؤولون الأتراك وقتها إن الإجراءات التي اتخذوها تسببت بخسائر هائلة لتلك المؤسسات.

نظرة مستقبلية مستقرة

من جانب آخر، أبقت وكالة "ستاندرد آند بورز" الدولية للتصنيف الائتماني على تصنيفها الائتماني طويل الأجل لتركيا، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وحسب بيان صادر عنها، مساء الأربعاء، أعلنت الوكالة الدولية تثبيتها التصنيف الائتماني طويل الأجل لتركيا بالقطع الأجنبي عند "B "وبالعملة المحلية عند "BB-".

كما أعلنت الوكالة تثبيتها التصنيف الائتماني قصير الأجل لتركيا بالقطع الأجنبي، وبالعملة المحلية عند الدرجة "B"

وأعربت الوكالة في بيانها عن توقعها انتعاش الاقتصاد التركي في النصف الثاني من العام رغم تقلبات أسعار الصرف وتوقف النشاط الاقتصادي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوكالة الدولية أنه من المحتمل بشكل كبير أن تدفع جائحة فيروس كورونا الاقتصاد التركي إلى الركود، وترفع من عجز الموازنة إلى ما يقرب من 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح البيان أنه يتوقع أن يصل صافي الدين العام في تركيا بنهاية العام 2020 إلى مستوى 34% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار البيان إلى توقعه انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 3.1% هذا العام، على أن يُظهر انتعاشاً في 2021 بنسبة 4.2%.

وأوضح البيان أنه يتوقع أن تسجل معدلات التضخم هذا العام 11.3%، وفي 2021 ستبلغ 10.3%، وفي 2022 سيكون 9.8%، والعام الذي يليه 8.9%.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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