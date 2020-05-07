سجّلت الولايات المتّحدة الأمريكية مساء الأربعاء وفاة أكثر من ألفي شخص جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، لتتخطّى بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد 73 ألفاً، حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت البيانات أنّ وباء كورونا حصد في الولايات المتّحدة خلال 24 ساعة أرواح 2073 شخصاً، في حين ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بالوباء في هذا البلد إلى أكثر من 1.22 مليون شخص، بينما تماثلت 205 آلاف حالة للشفاء.

وبلغ عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت في الولايات المتحدة لغاية اليوم لكشف المصابين بالفيروس الفتّاك حوالى 7.75 مليون فحص، بحسب الجامعة.

أسوأ هجوم على الولايات المتحدة

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن جائحة كورونا، التي أودت بحياة أكثر من 73 ألف شخص في بلاده، "أسوأ من هجمات 11 سبتمبر/أيلول وهجوم بيرل هاربر".

وأضاف ترمب أن الولايات المتحدة تشهد أسوأ هجوم على مر تاريخها، مؤكداً ثقته بأن فيروس كورونا سيتلاشى تماماً يوماً ما.

فيروس كورونا أسوأ من هجوم بيرل هاربر، وأسوأ من هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، التي استهدفت مركز التجارة العالمي في نيويورك - الرئيس الأمريكي دونالد ترمب

ورداً على سؤال حول تراجعه عن فكرة حلّ فريق العمل الخاص بمكافحة فيروس كورونا، قال ترمب: "كنت أعتقد أني قادر على حل هذا الفريق، ولكن لم يكن لدي فكرة عن مدى الشعبية التي يتمتع بها، سنجري بعض الإضافات عليه".

وأردف: "أعتقد أن الوقت قد حان لافتتاح المدارس" في إشارة إلى بداية تخفيف التدابير المتخذة لمكافحة الفيروس شيئاً فشيئاً.

وعن سؤال حول التوقعات بشأن ارتفاع معدل الوفيات اليومي إلى 3 آلاف في حال تخفيف التدابير ومدى تقبل الناس لها، أجاب ترمب: "آمل ألا يموت المزيد من الأشخاص، إلا أنه احتمال وارد".

وأصاب "كورونا"، حتى مساء الأربعاء، أكثر من 3 ملايين و802 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد عن 263 ألفاً، وتعافى أكثر من مليون و285 ألفاً، حسب موقع"worldometer"، المختص بإحصاء ضحايا الفيروس.