سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 7 مايو/أيار 2020
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خلاصات من TRT عربي: 7 مايو/أيار 2020
مؤشرات فيروس كورونا تواصل تراجعها في تركيا ووزير الصحة يعلن أن بلاده سيطرت على الوباء (AFP) / AFP
7 مايو 2020

أهم الأحداث:

وزير الصحة التركي يؤكد سيطرة تركيا على وباء كورنا، وفلسطين ترفض تصريحات أمريكية حول ضم إسرائيل لمستوطنات الضفة الغربية.

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تركيا.. أرقام كورونا تواصل تراجعها ووزير الصحة يعلن السيطرة على الوباء

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه الأربعاء، إن بلاده "سيطرت على وباء كورونا لكن الحقائق المتعلقة بالفيروس لم تتغير بعد، فلا تزال المنازل أكثر الأماكن أماناً". وأضاف قوجه في مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، عقب مشاركته في اجتماع المجلس العلمي حول كورونا، أن تركيا أكملت المرحلة الأولى من مكافحتها ضد كورونا. [TRT عربي]

وأشار إلى أن "خطر فيروس كورونا لم يختفِ تماماً"، مشدداً على أن "إزالة التهديد تتحقق مع العزل والعلاج لآخر ناقل للفيروس". وأوضح أن بلاده لن تخفض عدد الفحوص في المرحلة الجديدة من مكافحة كورونا. [TRT عربي ]

فلسطين ترفض تصريحات أمريكية حول ضم إسرائيل لمستوطنات الضفة الغربية

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة الأربعاء، إن تصريحات سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، التي قال فيها إن "الضم هو قرار إسرائيلي"، هي تصريحات مرفوضة وكاذبة. وأضاف أبو ردينة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن قرار الضم قائم بناء على "صفقة القرن" والخرائط الأمريكية. [TRT عربي ]

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أنه "لا حق لإسرائيل وأميركا، ولا شرعية لأي خطوات تخالف القانون والشرعية الدولية، وأن الشعب الفلسطيني سيحبط كل المؤامرات ولن يسمح بتمرير مثل هذه الخطوة دون خطوات حاسمة في وجه خطة الإعلان عن الضم". وحمّلت الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأمريكية وإسرائيل، التبعات المترتبة على ذلك في حال تنفيذ قرار الضم. [الأناضول ]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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