قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأربعاء، إن دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يمكن استئنافه في النصف الثاني من مايو/أيار الحالي بعد توقُّف جائحة فيروس كورونا.

وجاء إعلان ميركل الذي كان متوقعاً على نطاق واسع، ضمن إجراءات تخفيف العزل العام في البلاد من أجل وقف انتشار الفيروس.

وقالت مصادر إن كل المباريات ستقام من دون جماهير وإن رابطة دوري المحترفين ستحدد مواعيد استئناف مسابقتَي الدرجتين الأولى والثانية.

وتوقف النشاط منذ منتصف مارس/آذار الماضي، بسبب الجائحة. ومن المتوقع أن تعلن رابطة الدوري غداً الخميس، المزيد من التفاصيل في هذا الشأن.

وعقد مسؤولون من 16 ولاية اجتماعاً عبر الهاتف مع ميركل اليوم، لمناقشة تخفيف إجراءات العزل العام في البلاد.

وستعقد الرابطة أيضاً اجتماعاً يضم 36 نادياً يمثلون الدرجتين الأولى والثانية غداً الخميس، يليه عقد مؤتمر صحفي.

وقال كريستيان زايفرت الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري: "قرار اليوم جيد لدوري الدرجتين الأولى والثانية".

"يأتي القرار بمسؤولية كبيرة على الأندية وموظفيها بشأن تنفيذ الإجراءات الطبية والتنظيمية المطلوبة بطريقة منضبطة".

وأضاف زايفرت: "إقامة المباريات من دون جماهير ليست الحل المثالي للجميع".

وقال بيان للحكومة إن الأندية ستضطر إلى دخول معسكرات تدريب معزولة قبل استئناف المباريات.

وسيصبح الدوري الألماني أول مسابقة في البطولات المحلية الخمس الكبرى في أوروبا تُستأنف عقب الجائحة التي أدت إلى توقُّف كرة القدم حول العالم.

ومن المرجح أن تحظى عملية استئناف الدوري الألماني بمتابعة دقيقة من البطولات الأخرى.

الدوريالتركييستأنفمبارياتهفيمنتصفيونيو/حزيران

في السياق ذاته أعلن رئيس اتحاد كرة القدم التركي نهات أوزدمير الأربعاء أيضاً، عودة الدوري التركي 12 يونيو/حزيران، بعد شهر ونصف شهر من تعليق مبارياته بسبب فيروس كورونا.

ويأمل أوزدمير في ختام الموسم بنهاية يوليو/تموز، واستضافة نهائي دوري الأبطال بإسطنبول في أغسطس/آب.

ووفقاً لأوزدمير، ستقام المباريات من دون جمهور وستقرر وزارة الصحة التركية ومجلسها الاستشاري العلمي ظروف إقامة المباريات وإرشاداتها.

وأضاف رئيس الاتحاد في مؤتمر عن بعد: “سننهي مباريات الدوري في يوليو/تموز. وفي أغسطس/آب، سنستضيف دوري الأبطال. نسعى لإنهاء الموسم يوم 26 يوليو/تموز بإقامة مباريات في 7 نهايات أسابيع ومباراة في منتصف الأسبوع”.

وكانت تركيا علقت مباريات كرة القدم والسلة والطائرة بسبب تفشي الفيروس منذ 20 مارس/آذار، بعد أيام من إعلانها أول حالة إصابة بالفيروس.

وقبل ذلك، أقيمت المباريات من دون جمهور حتى بعد توقُّف معظم دوريات أوروبا. وتسبب القرار في توترات مع بعض اللاعبين والمدربين الذين أعربوا عن مخاوف صحية.