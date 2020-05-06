سياسة
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فلسطين ترفض تصريحات أمريكية حول ضم إسرائيل لمستوطنات الضفة الغربية
الرئاسة الفلسطينية تؤكد أن تصريحات سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى إسرائيل التي قال فيها إن "الضم هو قرار إسرائيلي"، هي تصريحات مرفوضة وكاذبة، مشيرة إلى أن أي خطوات تخالف القانون والشرعية الدولية لا شرعية لها.
فلسطين ترفض تصريحات أمريكية حول ضم إسرائيل لمستوطنات الضفة الغربية
الرئاسة الفلسطينية: جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل وأمريكا، ستكون ملغاة إذا أعلنت إسرائيل الضم / AP
6 مايو 2020

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة الأربعاء، إن تصريحات سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، التي قال فيها إن "الضم هو قرار إسرائيلي"، هي تصريحات مرفوضة وكاذبة.

وأضاف أبو ردينة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن قرار الضم قائم بناء على" صفقة القرن" والخرائط الأمريكية.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أنه "لا حق لإسرائيل وأمريكا، ولا شرعية لأي خطوات تخالف القانون والشرعية الدولية، وأن الشعب الفلسطيني سيحبط كل المؤامرات ولن يسمح بتمرير مثل هذه الخطوة من دون خطوات حاسمة في وجه خطة الإعلان عن الضم".

وأضافت الرئاسة الفلسطينية حسب البيان: "جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل وأمريكا ستكون لاغية إذا أعلنت إسرائيل الضم".

وحمّلت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية وإسرائيل التبعات المترتبة على ذلك في حال تنفيذ قرار الضم.

وأعلن "فريدمان" في حديث مع صحيفة "إسرائيل اليوم" الذي نشرت أجزاء منه الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، في الأسابيع المقبلة. وقال فريدمان إن قرار الضم هو "قرار إسرائيلي".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اتفق مع زعيم حزب أزرق-أبيض بيني غانتس، على أن تبدأ عملية الضم 1 يوليو/تموز المقبل، وتشمل غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وتعمل لجنة إسرائيلية-أمريكية على وضع خرائط المناطق التي ستضمها إسرائيل في الضفة الغربية، التي ستعترف الولايات المتحدة الأمريكية بضم إسرائيل لها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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