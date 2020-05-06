في تصريحات غير مسبوقة، قال مسؤولون عسكريون في وزارة الدفاع الإسرائيلية الثلاثاء، إن إيران بدأت للمرة الأولى منذ دخولها سوريا، تقليص قواتها وإخلاء قواعدها هناك، على خلفية القصف الإسرائيلي المتواصل، حسب هيئة الإذاعة والتليفزيون الإسرائيلية كان.

وحسب المصادر التي لم تسمّها الهيئة، فإن إسرائيل سوف تكثف الضغط على إيران حتى خروجها من سوريا تماماً، كما أنها لاحظت خلال الأشهر الستة الماضية انخفاضاً في حجم رحلات طائرات الشحن التي كانت تُستخدم لتهريب الأسلحة من إيران إلى سوريا.

من جهة أخرى قالت المصادر الأمنية الإسرائيلية إن النظام السوري دفع ثمناً فادحاً بسبب الوجود الإيراني داخل البلاد، وإن إيران تحولت إلى "عبء" يثقل كاهل نظام بشار الأسد.

التصريحات الجديدة تأتي منسجمة مع هدف إسرائيلي سابق، كان أعلنه وزير الدفاع نفتالي بينيت في فبراير/شباط الماضي، حين قال إنهم في تل أبيب يهدفون إلى إبعاد إيران من سوريا خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

وفي تعليقه على بداية الخروج الإيراني، قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس: "لا يوجد بعد ما قد يجعلنا مسرورين"، مشيراً إلى أنه "قبل 4 سنوات ونصف كشفنا خطة إيرانية للخروج، وحتى اليوم لم يستطيعوا تطبيقها، لكن هذا لا يعني أنهم لن يواصلوا محاولة الخروج".

وأضاف الوزير الإسرائيلي في مقابلة معإذاعةمحلية: "عملنا بشكل مكثف مع سلاح الجو بالإضافة إلى تنفيذنا أعمالاً أخرى ضد الوجود والتحرك الإيراني في سوريا. هذا نجاح عظيم لإسرائيل، لكن علينا عدم الاسترخاء، فالمعركة لم تنته بعد".

فيتنام جديدة؟

من جهته أيضاً، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت الثلاثاء، أن إسرائيل ستواصل عملياتها في سوريا حتى "رحيل" إيران منها، مشيراً إلى أن طهران يمكن أن تواجه ما يشبه "حرب فيتنام"، بعد سلسلة الغارات التي نُسبت إلى الجيش الإسرائيلي في سوريا.

ودون أن يعلن صراحة مسؤولية تل أبيب عن الغارات في سوريا، قال بينيت في مقابلة مع قناة كان 11 الإسرائيلية، إن "إيران لا شأن لها في سوريا، ولن نتوقّف قبل أن يغادر الإيرانيون سوريا".

ونقلت القناة عن بينيت قوله: "نحن أكثر تصميماً، وسيكون الثمن الذي يدفعه الجنود الإيرانيون الذين يأتون للأراضي السورية ويعملون فيها هو حياتهم"، وأضاف: "لن نسمح بإقامة قاعدة إيرانية أمامية في سوريا".

وقال بينيت إن إيران "دخلت" إلى سوريا في إطار الحرب الدائرة في هذا البلد منذ 2011، وتسعى إلى "التمركز" على الحدود الإسرائيلية من أجل "تهديد" مدن مثل "تل أبيب والقدس وحيفا".

وأوضح بينيت أنه يخشى أن يترسخ وجود القوات الموالية لإيران في جنوب سوريا، خصوصاً في الجولان الذي تحتلّ إسرائيل جزءاً منه، وقال: "خلال عام يمكن أن نستيقظ على عشرة آلاف أو عشرين ألف صاروخ يهددنا. بالنسبة إليهم سيكون ذلك مغامرة وسيكونون على بعد ألف كيلومتر عن أرضهم، لكنها ستكون فيتنامهم بشكل ما".

ضغط مكثّف

منذ بداية النزاع في سوريا شنّت إسرائيل مئات الضربات في هذا البلد ضدّ جيش النظام السوري، وكذلك ضدّ مقاتلي إيران وحزب الله، متهمة إيران بتطوير برنامج صواريخ دقيقة انطلاقاً من لبنان، مما يتطلب نقل معدات استراتيجية عبر سوريا.

وكانت وسائل إعلام سورية رسمية ذكرت الاثنين، أن الدفاعات الجوية أحبطت هجوماً صاروخياً إسرائيلياً على مركز أبحاث وقاعدة عسكرية في محافظة حلب شمالي البلاد، في ثاني غارة من نوعها خلال أقل من أسبوع.

وقالت مصادر سورية إن "هذا الهجوم الصاروخي استهدف الحرس الثوري الإيراني وقوات سورية في معامل الدفاع بمدينة حلب".

البعض يعتقد أنه مع انعكاسات فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية في إيران، فالتوقيت مناسب لزيادة الضغط عليها للخروج من سوريا - يورام شوايتزر - باحث في المعهد الوطني للأبحاث الأمنية في تل أبيب

ويضاف هذا الهجوم إلى 5 غارات على الأقل نفذها الطيران الإسرائيلي على أهداف في سوريا خلال الشهر الأخير، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وقُتل 14 مقاتلاً على الأقل من القوات الإيرانية والمجموعات العراقية الموالية لها في غارات استهدفت ليل الاثنين-الثلاثاء مواقع في محافظة دير الزور في شرق سوريا.

ومنذ 21 نيسان/إبريل، تحدثت وسائل إعلام سورية حكومية ومعارضة عن ست ضربات على الأقل نسبت إلى إسرائيل على مواقع إيرانية أو لمجموعات قريبة من إيران، بما في ذلك حزب الله اللبناني في سوريا.

تعليقاً على ذلك قال يورام شوايتزر، الباحث في المعهد الوطني للأبحاث الأمنية في تل أبيب: "يبدو أن في العمليات الإسرائيلية تزايداً في الأسبوعين الأخيرين، لكن هذا استمرار لتوجه قائم".

وأوضح شوايتزر أن "هذه العمليات" تكثفت إما "رداً على تسارع" في نشاطات حزب الله وإيران، وإما "لأن البعض يعتقد أنه مع انعكاسات فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية في إيران، فالتوقيت مناسب لزيادة الضغط"، وتابع "لكن قد يكون الأمر متعلقاً بهذين العاملين معاً".

من جهته قال المحلل السياسي الإسرائيلي نيري زيلبر، إن هذه الغارات المكثفة خلال أسبوعين فقط، تشير إلى "استراتيجية إسرائيلية متعمّدة لإجبار إيران على الخروج من سوريا"، لافتاً إلى أن "الشرق الأوسط عاد بذلك إلى برمجة مرحلة ما قبل كورونا".