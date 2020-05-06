أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته وضعت خطة لتخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، والعودة إلى الحياة الطبيعية تدريجياً، اعتباراً من 11 مايو/أيار الجاري.

إعادة فتح مراكز التسوق وصالونات الحلاقة

وضمن الخطة، من المقرر أن يفتح كل من مراكز التسوق والمحال التجارية وصالونات الحلاقة والتجميل أبوابها مجدداً، في 11 مايو/أيار المقبل، ولكن بشروط محددة لضمان عدم الإخلال بقواعد النظافة والتباعد الاجتماعي.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإنه لن يسمح بدخول المجمعات التجارية وشوارع الأسواق دون ارتداء كمامات، كما سيجري فحص درجات حرارة الزبائن على المداخل، وستفرض مسافة مترين على الأقلّ في طابور الدفع.

كما ستغلق الأماكن الضيقة في المتاجر وستعدل الأرفف لتتناسب مع إجراءات السلامة، ولن يسمح إلا بوجود عدد محدد داخل المحالّ التجارية.

كذلك سيجري تعقيم حجرات تجربة الملابس، وتعقيم الملابس المجربة بالأشعة فوق البنفسجية، ولن يُسمح باستخدام زبائن آخرين لها لمدة محددة. وتقرر أيضاً استخدام الكاشف اليدوي بدلاً من أشعة X، كما ستغلق المصاعد وتعقم السلالام بشكل مستمر.

وبخصوص صالونات الحلاقة والتجميل، فستعمل لمدة 9 ساعات يومياً، مع التزام العاملين ارتداء الملابس الواقية، وعدم استخدام أمواس الحلاقة، واستقبال ما لا يزيد على عميلين في صالونات الحلاقة، وعميل واحد في صالونات التجميل، خلال كل ساعة.

كما لن يُسمح بانتظار الزبائن داخل الصالون، وسيُفرض على الجميع ارتداء كمامات وأغطية للأحذية عند الدخول، وكذلك سيستعمل الحلاقون مناشف تُستخدم لمرة واحدة، وسيجري تطهير المقاعد بعد كل زبون وتركها فارغة لمدة 15 دقيقة.

فرصة لكبار السن كي يلتقطوا أنفاسهموفي إطار تخفيف القيود، قررت الحكومة التركية السماح لكبار السن (فوق 65 عاماً) المفروض عليهم حظر تجول منذ أسابيع، بالخروج إلى الشارع في أحد أيام حظر التجول العامّ، الذي غالباً ما يُفرض في نهاية الأسبوع، لمدة 4 ساعات.وتَقرَّر السماح لهم بالخروج إلى الشارع الأحد المقبل، بين الساعتين 11:00 و15:00، بشرط أن يبقوا في مناطقهم وأن لا يستخدموا مواصلات النقل العامة، ومن الممكن أن يخرج معهم مرافقون حال كان ذلك ضرورياً.صغار السن أيضاًبالمثل، قررت الحكومة السماح لمن تقل سنهم عن عشرين عاماً، وهم أيضاً مشمولون بحظر تجول عامّ، بالخروج في يومٍ محدد لمدة 4 ساعات، على أن يقيَّدوا بالتجول في مناطقهم.وتَقرَّر تحديد يوم الأربعاء 13 مايو/أيار الجاري، بين الساعتين 11:00 و15:00، للسماح بخروج من لا تزيد سنهم على 14 عاماً، ويوم الجمعة 15 مايو/أيار الجاري، خلال الساعات نفسها، للسماح بخروج من تتراوح سنهم بين 15 و20 عاماً.

الأعراس وحفلات الزفاف

في السياق نفسه تقرر السماح بإقامة الأعراس وحفلات الزفاف، شريطة التزام قواعد التباعد الاجتماعي، كما أوصى رئيس اتحاد التجار والحرفيين التركي بندوي بالاندوكان بأن تُقام تلك الاحتفالات في الحدائق المنزلية والريفية المفتوحة، مع اتخاذ كل الاحتياطات.

رفع قيود الدخول والخروج في 7 ولايات

أعلن الرئيس أردوغان أن الحكومة قررت رفع قيود الدخول والخروج، التي أُعلن فرضها في 31 ولاية كبرى في تركيا، في 7 ولايات، موضحاً أن هذه الولايات هي أنطاليا وأيدن وأرضروم وهاطاي وملاطية ومرسين وموغله.

ومن المنتظر أن تُطبَّق القرارات المذكورة لمدة 45 يوماً اعتباراً من 11 مايو/أيار الجاري، كخطوة أولى في عملية تخفيف القيود تدريجياً، التي من المنتظر أن تستمر على مدار أشهر مايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز.

وفي هذا الصدد أكد أردوغان أن تركيا حافظت على نسبة وفيات منخفضة وحدّت الانتشار السريع للفيروس عبر تطوير نماذج خاصة لرصد الإصابات وعلاج المصابين بكورونا، مشيراً إلى أن "عدد المتعافين من كورونا يرتفع أضعافاً" مقارنة بالإصابات الجديدة.

من جهته أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه الثلاثاء، استمرار تراجع وفيات فيروس كورونا طوال الفترة الماضية، وأشار في تغريده على تويتر إلى استمرار تراجع أعداد المصابين في العناية المركزة والموصولين بأجهزة تنفس أيضاً.

وأظهرت معطيات وزارة الصحة التركية الثلاثاء، تسجيل 59 وفاة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 3 آلاف و520. وأشارت المعطيات ذاتها إلى ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 129 ألفاً و491، على أثر تسجيل 1832 إصابة جديدة، كما تعافى 5119 شخصاً، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 73 ألفاً و285.