سياسة
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كورونا.. ارتفاع كبير لمعدل الإصابات في إفريقيا وروسيا
بينما أعلن المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ارتفع بنسبة 42% خلال الأسبوع المنتهي الثلاثاء، اقترب عدد الإصابات في روسيا من 166 ألفاً، بعد تسجيل أكثر من 10 آلاف حالة جديدة.
كورونا.. ارتفاع كبير لمعدل الإصابات في إفريقيا وروسيا
عدد حالات الإصابة المؤكَّدة بكورونا في الدول الإفريقية يرتفع بنسبة 42% خلال أسبوع / Reuters
6 مايو 2020

قال المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ارتفع بنسبة 42% خلال الأسبوع المنتهي الثلاثاء.

ويُتوقع أن يتجاوز عدد الحالات الإجمالي خمسين ألف حالة الأربعاء، وأن تبلغ حالات الوفاة ألفي حالة.

وسجّلت جميع دول القارة الإفريقية الأربع والخمسين فيما عدا ليسوتو، حالات إصابة بالفيروس.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذّرت من أن إفريقيا قد تصبح بؤرة الجائحة المقبلة. وأعلنت 12 دولة إفريقية حتى الآن تجاوز عدد المصابين في كل منها ألف حالة مؤكدة.

الإصابات في روسيا تقترب من 166 ألفاً

أعلنت روسيا ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 165 ألفاً و929، بعد تسجيل 10 آلاف و559 حالة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وحسب معطيات أعلنها مركز عمليات مكافحة الفيروس، ارتفع عدد الوفيات إلى 1537، بعد تسجيل 86 حالة جديدة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 21 ألفاً و327، بعد تعافي 1462 مريضاً.

ويتركّز أكثر من نصف الإصابات في العاصمة موسكو حيث بلغ عددها 85 ألفاً و973، بعد تسجيل 5 آلاف و858 حالة.

وحتى ظهر الأربعاء أصاب كورونا أكثر من 3 ملايين و751 ألفاً حول العالم، توُفّي منهم ما يزيد على 259 ألفاً، وتعافى أكثر من مليون و255 ألفاً، وفق موقع worldometer المختص برصد ضحايا الفيروس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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