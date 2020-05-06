سياسة
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جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع رصد للمقاومة في غزة
قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء، ثلاثة مواقع رصد تابعة لحركة حماس الفلسطينية، موقعان منها في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة، والآخر في قرية جحر الديك وسط القطاع، وفقاً لما نقلته وكالة الأناضول.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع رصد للمقاومة في غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف ثلاثة مواقع رصد تابعة لحركة حماس في غزة / AA
6 مايو 2020

قصفت مدفعية إسرائيلية فجر الأربعاء، ثلاثة مواقع رصد تابعة لحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.

وأفاد مراسل الأناضول بأن "المدفعية الإسرائيلية قصفت 3 مواقع مراقبة تتبع كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، موقعان منها في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة، والآخر في قرية جحر الديك وسط القطاع".

ولم تبلغ وزارة الصحة الفلسطينية عن وقوع إصابات .

وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وبين الفينة والأخرى، يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد صواريخ تطلق من قطاع غزة، غالباً لا تؤدي إلى وقوع إصابات بشرية أو مادية. ويرد الجيش بقصف مواقع في غزة، يقول إنها تابعة لفصائل فلسطينية .

مصدر:TRT عربي - وكالات
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