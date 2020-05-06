سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 6 مايو/أيار 2020
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خلاصات من TRT عربي: 6 مايو/أيار 2020
قوات الوفاق تهاجم أخطر قواعد حفتر في ليبيا وتقتل قائدها  / AA
6 مايو 2020

أهم الأحداث:

قوات حكومة الوفاق تهاجم أخطر قواعد حفتر في ليبيا وتقتل قائدها، واستمرار تراجع وفيات فيروس كورونا في تركيا.

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الوفاق تهاجم أخطر قواعد حفتر بليبيا وتقتل قائدها

أطلقت حكومة الوفاق الليبية عملية عسكرية لتحرير قاعدة الوطية الجوية التي تستخدمها مليشيات خليفة حفتر لمهاجمة العاصمة طرابلس منذ أكثر من عام. [TRT عربي]

وقد قُتل آمر حماية القاعدة، التابع لمليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، خلال العملية، ونقلت قناة "ليبيا الأحرار" عن مصدر عسكري بأن "آمر قوة حماية قاعدة الوطية التابع لمليشيات حفتر الإرهابية أسامة مسيك، قتل في هجوم لقوات الوفاق على القاعدة". [TRT عربي]

تركيا.. استمرار تراجع وفيات كورونا بعد تسجيل 59 حالة اليوم

الصحة التركية تعلن استمرار تراجع أعداد وفيات كورونا، بالإضافة إلى تراجع أعداد المصابين في العناية المركزة والموصولين بأجهزة التنفس الصناعي. [TRT عربي]

وقبل أسبوعين، كان المعدل اليومي للوفيات يفوق 100، قبل أن ينخفض الأسبوع الماضي إلى ما دون 90، واليوم إلى ما دون 60، وفي السياق نفسه، أظهرت معطيات وزارة الصحة التركية الثلاثاء، تسجيل 59 وفاة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 3 آلاف و520. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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