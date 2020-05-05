قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الثلاثاء، إن المحكمة "تعمل حالياً على إصدار مذكرات جديدة بالقبض على أفراد بليبيا، في ظل تزايد أعمال العنف والقتال في وحول العاصمة طرابلس (غرب)".

وتشن مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوماً للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة الليبية الشرعية التي ينازعها على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عبر دائرة تلفزيونية، حثت بنسودا المجلس على "تقديم المتهمين بارتكاب جرائم حرب في ليبيا للعدالة".

وأضافت: "منذ أكثر من عام، ومليشيا عسكرية بقيادة اللواء (متقاعد) خليفة حفتر، تعرف بالجيش الوطني الليبي، تشن حملة العسكرية على طرابلس، ويراقب مكتبي الوضع، ونشعر بقلق بالغ إزاء ارتفاع أعداد الضحايا من المدنيين، نتيجة الغارات الجوية وأعمال القصف".

وتابعت: "يواصل مكتبي جمع المعلومات المتعلقة بالحوادث التي وقعت خلال هذه الفترة من الصراع المسلح وتحليلها، ويمكن أن تشكل هذه الحوادث جرائم حرب، بموجب نظام روما (للمحكمة الجنائية ا لدولية) الذي يحرم الهجمات المتعمدة على المستشفيات والمدارس ودور العبادة".

وبشأن ملف المعتقلين وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز والاختفاء القسري بليبيا، قالت بنسودا: "توجد أعداد متزايدة من المهاجرين والمعتقلين يجري احتجازهم من دون اتباع القواعد القانونية المناسبة وإخضاعهم لعمليات تعذيب واغتصاب لنساء ورجال".

وجددت دعوتها للقبض على سيف الإسلام القذافي، وتسليمه للمحكمة في لاهاي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب إبان الثورة على والده.

وسيف الإسلام هو نجل معمر القذافي، الذي أطاحت به ثورة شعبية عام 2011، ويتردد أنه كان يعده ليتسلم السلطة.

وفيما يتعلق بمذكرات القبض الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق كل من محمود الورفلي (قائد عسكري بقوات حفتر) وتهامي محمد خالد (مسؤول جهاز الأمن الداخلي بنظام القذافي)، قالت بنسودا إن "مصر التي يوجد بها التهامي لم تلقِ القبض عليه أو تسلمه للمحكمة، ولم يقبض حفتر أيضاً على الورفلي أو يسلمه للمحكمة".

ويواجه التهامي والورفلي اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تتمثل في السجن والتعذيب والمعاملة القاسية والاعتداء على كرامة الإنسان في بلدات ليبية مختلفة، عام 2011.

الأمم المتحدة ترحب بدعوة السراج

رحبت الأمم المتحدة الثلاثاء، بدعوة رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج لإيجاد حل سلمي للأزمة في ليبيا.

ودعا السراج عبر بيان في وقت سابق الثلاثاء، "جميع الأطراف والقوى السياسية لتحمل مسؤولياتها لإنهاء الانقسام، واستئناف الحوار برعاية الأمم المتحدة".

ورحب بـ"جميع المبادرات السياسية التي تدعو لإيجاد حلول سلمية للأزمة، بعيداً عن الاقتتال وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح، وحقناً للدماء".

ورداً على سؤال بشأن موقف أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غويتريش من بيان السراج، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام لصحفيين عبر دائرة تلفزيونية: "هذه هي الرسالة التي نحث عليها دائماً، وهذا أمر مهم للغاية".

وقال السراج في بيانه، إن دعوته لإيجاد حلول سلمية للأزمة تأتي "من أجل الاستعداد للمرحلة القادمة، والتوافق على خارطة طريق شاملة ومسار سياسي يجمع كل الليبيين".

وأضاف دوجاريك: "ندعو الأطراف الليبية، وأيضاً الأطراف التي تملك نفوذاً في هذا البلد، إلى (الانخراط في) العملية السياسية برعاية أممية".

و قبل أسبوع، أعلن خليفة حفتر إسقاط الاتفاق السياسي لعام 2015، وتنصيب نفسه حاكماً لليبيا، من دون استناد إلى أية شرعية معترف بها داخلياً أو دولياً، مما أثار استنكاراً محلياً وأممياً ودولياً على نطاق واسع.

وأعلنت قوات الحكومة الليبية أن قاعدة "الوطية" الجوية غرب طرابلس، "عُطلت عسكرياً، ولا تزال محاصرة من جميع المحاور".

جاء ذلك في تصريح أدلى به للأناضول مصطفى المجعي الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للحكومة.

وقال المجعي إن "قواتنا أحرزت تقدماً مهماً وذلك تمهيداً للسيطرة على قاعدة الوطية بشكل كامل".

وفجر الثلاثاء، بدأت قوات الحكومة الليبية عملية عسكرية لتحرير قاعدة "الوطية" بعد أيام من محاصرتها.

وأضاف المجعي للأناضول: "قاعدة الوطية عُطلت عسكرياً، وهي شبه خارجة عن الخدمة بعدما حيدت من قبل سلاح الجو والقوات البرية".

وأشار إلى أن "عملية تحرير قاعدة الوطية تسير وفق مراحل محددة وضعتها غرفة العمليات العسكرية".

وفي السياق ذاته، لفت المجعي إلى أن الطيران المسير الإماراتي الداعم للجنرال الانقلابي خليفة حفتر وجه ضربات نحو قوات حكومية، ما أدى إلى "استشهاد عدد من عناصرها".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قُتل أسامة مسيك آمر حماية "قاعدة الوطية" التابع لمليشيا حفتر، خلال عملية تحرير القاعدة.

ويأتي تقدم القوات الحكومية في إطار سلسلة من الهزائم الميدانية التي كبدتها لميليشيا حفتر في معظم محاور القتال بالعاصمة.

وتنازع مليشيا حفتر حكومة الوفاق على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجوماً بدأته في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة.