أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه الثلاثاء، استمرار تراجع وفيات فيروس كورونا طوال الفترة الماضية.

وأشار قوجه في تغريده بحسابه على تويتر، إلى استمرار تراجع أعداد المصابين في العناية المركزة والموصولين بأجهزة تنفس أيضاً.

وأضاف: "ارتفاع عدد المتعافين من كورونا مؤشر على نجاح تركيا في مكافحة الفيروس".

وقبل أسبوعين، كان المعدل اليومي للوفيات يفوق 100، قبل أن ينخفض الأسبوع الماضي إلى ما دون 90، واليوم إلى ما دون 60.

وفي السياق نفسه، أظهرت معطيات وزارة الصحة التركية الثلاثاء، تسجيل 59 وفاة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 3 آلاف و520.

وأشارت المعطيات ذاتها، إلى ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 129 ألفاً و491، على إثر تسجيل 1832 إصابة جديدة.

ولفتت إلى تعافي 5119، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 73 ألفاً و285.

وبينت أنه أُجري 33 ألفاً و283 فحصاً للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى مليون و204 آلاف و421.

وأوضحت أن 1338 مصاباً يرقدون بوحدات العناية المركزة، و707 آخرين موصولون بأجهزة التنفس.

وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 3 ملايين و687 ألفاً، توفي منهم نحو 255 ألفاً، وتعافى أكثر من مليون و220 ألفاً، وفق موقع "Worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس.