سجلت وزارة الصحة البحرينية الثلاثاء، 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 3 آلاف و679 حالة، منهم 8 وفيات و1762 حالة تعافٍ.

وفي السعودية، ارتفعت حصيلة وفيات كورونا إلى 9 وفيات، ليكون الإجمالي بذلك 200 حالة وفاة، و30 ألفاً و251 حالة إصابة، و5 آلاف و431 حالة تعافٍ.

مصر

وفي مصر، أكدت وزارة الصحة في بيان وفاة 16 وإصابة 388 بينهم 98 حالة شفاء.

وأفادت الصحة بأن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بالفيروس حتى الثلاثاء، 7 آلاف و201 إصابة، من ضمنهم 1730 حالة تعافت، و452 حالة وفاة.

وتعد الإصابات المعلنة اليوم، هي أكبر حصيلة يومية منذ اكتشاف كورونا بمصر في 14 فبراير/شباط الماضي.

الجزائر

وفي الجزائر، قال الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة جمال فورار في مؤتمر صحفي، إنه "سُجلت 5 حالات وفاة و190 إصابة جديدة بالفيروس".

وأكد أن حصيلة الفيروس ارتفعت إلى 4638 إصابة، من ضمنها 470 حالة وفاة، بجانب 2067 متعافٍ.

السودان

وفي السودان، سُجلت 4 وفيات جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 45، و778 إصابة بينها 70 حالة تعافٍ.

وفي الصومال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 وفيات و79 إصابة بالفيروس و14 حالة شفاء.

وبهذا يصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 835، والمتوفين إلى 38 والمتعافين إلى 75.

وفي جيبوتي، سُجلت 4 إصابات جديدة، لترتفع المحصلة بذلك إلى 1120، بينهم حالتا وفاة و745 حالة شفاء.

وفي اليمن، أعلنت جماعة الحوثي الثلاثاء، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها، توفي صاحبها جراء الوباء.

وأعلن وزير الصحة في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها دولياً) طه المتوكل أن أول حالة اكتُشفت لمهاجر صومالي الجنسية في العاصمة صنعاء، وأن فرق تقصِّي الوباء وجدته متوفىً في غرفته بالفندق بعد الإبلاغ عنه، وفقاً لقناة االمسيرة التابعة للحوثيين.

وذكر المتوكل أنه أُخذت عينة من المتوفى للفحص المخبري، وأظهرت النتيجة إصابته بكورونا، بالإضافة إلى معاناته السابقة من أمراض مزمنة في الكبد.

ويعتبر ذلك أول اعتراف من الحوثيين بوجود كورونا، في ظل اتهامات لهم بالتكتم عن انتشار الوباء في مناطق سيطرتهم.

وبإعلان الحوثيين، ترتفع الحصيلة في اليمن إلى 22 إصابة، بينها 4 وفيات، وحالة تعافٍ واحدة.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت السبت، من احتمال تأثير كورونا على نصف سكان اليمن، الذي يعاني هشاشة في القطاع الصحي جراء حرب مستمرة منذ أكثر من 5 سنوات.

وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 3 ملايين و686 ألفاً، توفي منهم أكثر من 255 ألفاً، وتعافى أكثر من مليون و220 ألفاً.