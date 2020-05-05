سياسة
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الصحة الفلسطينية تتسلم مساعدات تركية لمواجهة وباء كورونا
وزارة الصحة الفلسطينية تتسلم مساعدات تركية، لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة وباء كورونا.
الصحة الفلسطينية تتسلم مساعدات تركية لمواجهة وباء كورونا
وزارة الصحة الفلسطينية تتسلم مساعدات تركية لمواجهة كورونا  / AA
5 مايو 2020

سلّم السفير أحمد رضا ديمير الثلاثاء، شحنة مساعدات طبية لوزارة الصحة الفسلطينية، بهدف إعانتها في مواجهة وباء كورونا.

وأحمد رضا ديمير هو رئيس السلك الدبلوماسي التركي المؤقت لدى دولة فلسطين.

جاء ذلك خلال مراسم تسليم أقيمت في مقر وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، بحضور وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.

وأكد السفير ديمير في كلمة ألقاها، أن بلاده "ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني، لمواجهة فيروس كورونا".

وأضاف: "هذه المساعدات سبقتها مساعدات طبية أخرى، ومعونات للمحتاجين الفلسطينيين".

وأكد: "دعمنا للقيادة الفلسطينية والحكومة والشعب لن يتوقف".

من جانبه، شكر وزير الخارجية الفلسطيني، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته ووزير خارجيته، على دعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني.

وقال: "هذه المساعدات تعكس العلاقات المميزة التي تربط بين الرئيسين الفلسطيني والتركي".

بدورها، وصفت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة المساعدات بـ"الهامة"، لمواجهة فيروس كورونا في الضفة الغربية وضواحي القدس وقطاع غزة.

وشكرت تركيا، وقالت: "نعتز بالعلاقة التي تربط بيننا وبين الأشقاء في تركيا".

ووصلت المساعدات الطبية التركية الخميس الماضي، وتتكون من نحو 40 ألفاً من مجموعات اختبار كورونا، و100 ألف كمامة من طراز N-95، و40 ألف بدلة واقية، و100 ألف قفاز، و20 ألف نظارة واقية، و20 ألف لتر مواد تعقيم، و4 أجهزة فحص PCR، ومواد طبية أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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