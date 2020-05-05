أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تتطلع إلى تحقيق نجاحات عالمية بعد تجاوز أزمة كورونا.

وقال أردوغان خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الثلاثاء: "سنحول مكتسباتنا خلال مرحلة الوباء إلى نجاحات إقليمية وعالمية كبيرة".

وأضاف أن "تركيا أبدت وقفة أكثر صلابة من الدول المتطورة في كل الأصعدة، ووصلت إلى حد طي هذه المرحلة الصعبة".

وتابع في هذا السياق، قائلاً: "التغلب على وباء كورونا في يد 83 مليوناً من مواطنينا".

وأشار إلى أن بلاده ملتزمة إصلاح الأضرار الاقتصادية الناجمة عن كورونا بسرعة وتنفيذ خطوات كبيرة لتحقيق ذلك.

وأكد قائلاً: "سنقود نضالنا من أجل المستقبل والاستقلال في كل المجالات على الرغم من أعداء الخارج وغافلي الداخل".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس التركي في كلمة وجهها إلى الشباب التركي عبر تويتر، أنّ النجاحات التي تحققها بلاده في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم، سببها الاستشارة والتحلي بروح المسؤولية.

وقال أردوغان: "أحبائي الشباب، إنّ عام 2020 يمر بالكفاح، والشكر لله، نجاحنا على مرأى الجميع، وهذا النجاح تحقق بالاستشارة والتحلي بروح المسؤولية، وليس بردّات الفعل الآنية، وعليه توقيع كل فرد من أفراد الشعب".