سياسة
3 دقيقة قراءة
لبنان.. محادثات مع صندوق النقد وحزب الله يشيد بخطة الإنقاذ الحكومية
أعلن صندوق النقد الدولي أنه أجرى محادثات مثمرة مع رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، بشأن خطة التعافي الاقتصادي لبلاده، فيما قال الأمين العامّ لحزب الله اللبناني إن الخطة "خطوة مهمة"، وحذّر من أن البلد يجب أن لا يذعن لشروط لا يمكنه تحملها.
لبنان.. محادثات مع صندوق النقد وحزب الله يشيد بخطة الإنقاذ الحكومية
يشهد لبنان منذ أشهر احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية / AFP
5 مايو 2020

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إنها أجرت محادثات مثمرة مع رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، بشأن خطة التعافي الاقتصادي لبلاده.

وكتبت جوروجيفا على تويتر فجر الثلاثاء، أن المحادثات المثمرة التي جرت هاتفياً، تُعتبر خطوة مهمة إلى الأمام لمواجهة التحديات الاقتصادية في لبنان.

وذكرت أن فِرَق صندوق النقد الدولي "ستبدأ قريباً مناقشات حول الإصلاحات المطلوبة بشدة، لاستعادة الاستدامة والنمو لصالح الشعب اللبناني".

حزب الله يدعم

من جهته أشاد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله الاثنين، بالخطة الحكومية للإنقاذ ووصفها بأنها "خطوة مهمة"، وحذر من أن البلد يجب أن لا يذعن في محادثات مع صندوق النقد الدولي لشروط لا يمكنه أن يتحملها.

وفي كلمة أذيعت تليفزيونياً دعا نصر الله اللبنانيين إلى إعطاء مجلس الوزراء فرصة فيما يحاول انتشال البلد من أزمة مالية خفضت قيمة العملة المحلية بأكثر من النصف.

وفي الأسبوع الماضي طلبت الحكومة، التي تولت السلطة هذا العام بمساندة من حزب الله، مساعدة من صندوق النقد، فيما وصفها رئيس الوزراء حسان دياب بأنها "لحظة تاريخية".

وقال نصر الله في كلمته إن الخطة "خطوة وإطار وتصور ورؤية يمكن الانطلاق منها ومناقشتها وتعديلها. نحن ندعو إلى التعاطي الإيجابي مع الخطة، فكلنا مجمعون على أن الوضع الاقتصادي صعب جداً وخطير جداً".

وتشير تعليقات نصر الله إلى تأييد علني للخطة، بما في ذلك محادثات مع صندوق النقد، إذ قال: "في موضوع صندوق النقد الدولي، طبعاً نحن بالمبدأ لسنا ضد أن يطلب لبنان تعاوناً أو مساعدة من أي جهة، إلا الذين عليهم خطوط حمراء من أعداء لبنان".

وأضاف: "عندما سيحصل نقاش مع صندوق النقد الدولي، كل شيء سيُناقَش في الحكومة، ويجب أن نرى ما هي الشروط وما هو المطلوب وما هو البرنامج والخطوات المطلوبة".

ويمر لبنان حالياً بأسوأ أزمة اقتصادية ومالية منذ نهاية الحرب الأهلية عام 1990، إذ لامست قيمة الليرة اللبنانية عتبة 4 آلاف مقابل الدولار في السوق الموازية (السوداء)، مقارنة بسعر الصرف الرسمي البالغ نحو 1507.

ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، يشهد لبنان احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر طرقاً رئيسية ومؤسسات حكومية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us