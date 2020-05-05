بعث الرؤساء المشاركون لمجموعة الصداقة التركية في مجلس النواب الأمريكي برسالة شكر إلى السفير التركي في واشنطن سردار قليج، إزاء إرسال أنقرة مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة لمكافحة فيروس كورونا.

ووقّع ستيف كابوتس، وستيف كوهن، وجو ويلسون، وجيرالد كونوللي، على الرسالة ونقلوا خلالها "شكرهم الحارّ" لتركيا بسبب دفعتَي المساعدات الطبية اللتين قدمتهما للولايات المتحدة.

وأشارت الرسالة إلى أن المساعدات الطبية المكوَّنة من 500 ألف كمامة جراحية، و34 ألف و500 لباس واقٍ، وألفين و500 من مستلزمات الوقاية، ومئات الغالونات من المعقمات التي أرسلتها تركيا، ستساعد على حماية العاملين في مجال الصحة.

وبتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان أرسلت تركيا طائرتَي شحن عسكريتين إلى الولايات المتحدة تحملان على متنهما مساعدات طبية، كما أرسلت مستلزمات طبية إلى نحو 60 دولة لدعم جهود مكافحة جائحة كورونا، في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وشمال مقدونيا والجبل الأسود وصربيا والبوسنة والهرسك والصومال.

من جانبها شكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، الرئيس التركي على مشاركته في مؤتمر "التعهد العالمي للاستجابة لجائحة كورونا" الذي نظمته المفوضية الاثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وشاركت دير لاين الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي في تويتر، كلمة الرئيس أردوغان، وكتبت: "شكراً لك على دعمك".

وكان الرئيس أردوغان أكد بكلمته في المؤتمر أن جائحة كورونا أظهرت المصير المشترك للعالم على اختلاف الأديان والقوميات، مشيراً إلى أن بلاده أرسلت مساعدات طبية إلى 57 دولة انطلاقاً من هذا المفهوم.

كما أكد أن بلاده إلى جانب جهودها المحلية في مكافحة كورونا، تدعم مساعي العالم في مجالات التشخيص وإيجاد علاج ولقاح للفيروس، مشيراً أنهم سيعلنون عن حجم مساهماتهم المالية لدعم جهود تطوير لقاح حتى 23 مايو/أيار الجاري، عقب إجراء التقييمات اللازمة.

وتعهد المؤتمر الذي عُقد الإثنين، بتخصيص 7.4 مليار يورو لتمويل وتطوير لقاح وعلاج ضدّ فيروس كورونا.