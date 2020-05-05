سياسة
2 دقيقة قراءة
بسبب الكوارث وكورونا.. 19 مليون طفل مشرد حول العالم
دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" الحكومات والشركاء في المجال الإنساني إلى العمل للحفاظ على سلامة الأطفال وصحتهم وتعليمهم، حيث يعيش 19 مليون طفل مشردين.
بسبب الكوارث وكورونا.. 19 مليون طفل مشرد حول العالم
 يعيش بالفعل ملايين الأطفال النازحين حول العالم دون رعاية وحماية مناسبة / TRT Arabi
5 مايو 2020

يعيش 19 مليون طفل مشردين داخل بلدانهم بسبب الصراعات والكوارث في ظل جائحة كورونا.

وقال تقرير أعدته منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" الثلاثاء، بعنوان "ضائع في بلاده"، يتناول المخاطر والتحديات التي يواجهها الأطفال المشردون داخلياً، والإجراءات العاجلة لحمايتهم، إن الأطفال من أكثر الفئات تعرضاً لآثار كورونا، المباشرة وغير المباشرة.

ويعيش بالفعل ملايين الأطفال النازحين حول العالم دون رعاية وحماية مناسبة، وعندما تظهر أزمات جديدة مثل جائحة كورونا يكونون ضعفاء بشكل كبير، حسب المديرة التنفيذية ليونيسف هنرييتا فور.

ودعت فور الحكومات والشركاء في المجال الإنساني إلى "العمل معاً للحفاظ على سلامة هؤلاء الأطفال وصحتهم وتعليمهم وحمايتهم".

وأشار التقرير إلى أن الأطفال النازحين داخلياً "يفتقرون إلى الخدمات الأساسية ويتعرضون لخطر العنف والاستغلال وسوء المعاملة والاتجار، كما أنهم معرضون لخطر عمل الأطفال وتزويجهم".

وحذر التقرير من مغبة الأوضاع الحالية في مخيمات اللاجئين المنتشرة في مناطق الصراعات حول العالم، حيث يكون الوصول إلى النظافة الأساسية والخدمات الصحية محدوداً، والابتعاد الجسدي لتفادي انتقال الإصابة بكورونا غير ممكن.

ووفقاً للتقرير، وقعت 12 مليون حالة نزوح جديدة للأطفال في 2019، منهم 3.8 ملايين نزحوا جراء الصراع والعنف، و8.2 ملايين بسبب الكوارث المرتبطة غالباً بالأحداث المتعلقة بالطقس مثل الفيضانات والعواصف.

ودعا التقرير إلى توحيد جهود الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الإنسانية للتصدي للدوافع الخاصة بالنزوح الخاصة بالأطفال، بخاصة جميع أشكال العنف والاستغلال وسوء المعاملة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us