سياسة
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حملة "أنا عازمك".. دعم لمخيمات اللجوء بمشاركة إعلاميين وناشطين
انطلقت حملة "أنا عازمك" ضمن تحدٍّ بين إعلاميين وناشطين من مختلف الدول العربية للتبرع ودعم عائلات في مخيمات اللجوء بالأردن وفلسطين ولبنان عوضاً عن العزومة الرمضانية، وذلك لمساعدتهم في ظل معاناتهم بسبب انتشار فيروس كورونا.
حملة "أنا عازمك".. دعم لمخيمات اللجوء بمشاركة إعلاميين وناشطين
ظروف معيشية قاسية يواجهها النازحون السوريون في مخيمات شمالي سوريا / TRT Arabi
5 مايو 2020

شاركت مجموعة من الإعلاميين والناشطين من مختلف دول العالم العربي في حملة"#أنا_عازمك"، التي تسعى لدعم عائلات في مخيمات اللجوء في الأردن وفلسطين ولبنان، بعد تدهور أوضاعها جراء انتشار فيروس كورونا.

ودعت الحملة إلى التبرع بقيمة عزومة رمضانية وفنجان قهوة لدعم اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، إذ ترتكز فكرتها على أن الحظر بسبب كورونا حرم كثيرين نشاطاتهم الاجتماعية، كموائد الإفطار والاجتماع في المقاهي.

ونشر ناشطون في أستراليا وأوروبا والولايات المتحدة، مقاطع فيديو على صفحات منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، تحدثوا فيها عن قبول التحدي بعزومة إفطار، ثم أرسلوا التحدي إلى أصدقائهم.

وتشرف على الحملة منظمة "البعثة المتحدة للإغاثة والتنمية" UMR، التي تنشط في الأردن ولبنان وفلسطين واليمن، ولها أنشطة إغاثية أخرى في القارة الإفريقية.

أقمنا تحدي "أنا عازمك" في رمضان لعدم قدرة الناس على الاجتماع على الولائم الرمضانية فاستبدلنا به عزومة خير، يتحدى فيها الناس بعضهم بعضاً للتبرع للآجئين بقيمة العزومة

- البعثة المتحدة للإغاثة والتنمية

وتعتبر المنظمة أن "مخيمات لجوء الفلسطينيين والسوريين الحلقة الأضعف في النسيج الاجتماعي والاقتصادي قبل جائحة كورونا، وازدادت سوءاً بعدها"، حسب تصريحات عبد أيوب أحد العاملين فيها.

بدوره، شارك اليوتيوبر الفلسطيني باسل الحاج في الحملة المذكورة، وكتب على صفحته على موقع فيسبوك "يمكن يكون أول رمضان ما أقدر أعزم فيه حد على بيتي، أول رمضان ما أجتمع فيه مع عيلتي ويكون الأكل معبي الطاولة".

وأضاف " لكن رمضان هاي السنة أكبر فرصة نعزم بعض و نكسب أجر ونساعد غيرنا، بما إنا للأسف مش قادرين نتقابل للعزومة، ممكن نتبرع بسعر العزومة للي محتاجها أكتر منا، مبادرة أنا عازمك ممكن نتبرع من خلالها لأهلنا في مخيمات اللجوء بقيمة العزومة أو الأكل اللي بناكله في بيوتنا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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