سياسة
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مقتل 3 جنود عراقيين في هجومين لتنظيم داعش الإرهابي
كثف تنظيم داعش الإرهابي هجماته بشكل لافت في العراق خلال الفترة الماضية، وذكرت مصادر في الشرطة العراقية أن هجومين منفصلين للتنظيم وقعا يوم الاثنين، أوديا بحياة 3 جنود عراقيين في محافظتي كركوك وديالى.
مقتل 3 جنود عراقيين في هجومين لتنظيم داعش الإرهابي
صورة أرشيفية لاشتباك في العراق بين قوات الأمن ومقاتلي تنظيم داعش الإرهابي / AA
5 مايو 2020

قُتل 3 جنود عراقيين مساء الاثنين، في هجومين منفصلين نفذهما عناصر تنظيم داعش الإرهابي في محافظتي كركوك وديالى.

وذكر مصدر في شرطة كركوك لوكالة الأناضول، طلب عدم نشر اسمه، أن "مجموعة من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي شنت هجوماً على نقطة أمنية لقوات الجيش في قضاء الدبس بمحافظة كركوك، مما أدى إلى مقتل جنديين".

وأضاف أن "المهاجمين لاذوا بالفرار قبل وصول تعزيزات أمنية لمكان الحادثة".

وفي حادثة منفصلة قال مصدر في شرطة ديالى إن "جندياً قُتل في هجوم شنه مسلحو داعش على مقر للجيش في ناحية بهرز جنوبي المحافظة".

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من مصدر مستقلّ بشأن الهجومين، ولم يصدر بيان حكومي بشأنهما.

وتزايدت هجمات تنظيم داعش الإرهابي بصورة لافتة في الأشهر القليلة الماضية، إذ تركزت في محافظات صلاح الدين وكركوك (شمال) وديالى (شرق) وخاصة في المناطق الوعرة بين حدود تلك المحافظات المعروفة باسم "مثلث الموت".

ووقعت أعنف الهجمات قبل يومين في محافظة صلاح الدين، حيث شن مسلحو التنظيم 5 هجمات بأوقات متقاربة على قوات "الحشد الشعبي" مما خلف 13 قتيلاً و20 جريحاً في صفوف "الحشد"، وسط قلق عراقي وأممي.

وأعلن العراق عام 2017 النصر على داعش باستعادة كامل الأراضي التي سيطر عليها التنظيم، والتي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد واجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالبلاد، ويشنّ هجمات بين فترات متباينة.

والشهر الماضي كشفت وزارة الدفاع عن مقتل 170 مدنياً وعسكرياً، إلى جانب 135 من "داعش"، خلال مواجهات وأعمال عنف منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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