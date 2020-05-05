سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 5 مايو/أيار 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 5 مايو/أيار 2020
تركيا تبدأ خطة العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجياً / AA
5 مايو 2020

أهم الأحداث:

أردوغان يكشف إجراءات رفع القيود ويعلن عن أخبار سارة في ليبيا قريباً، والصين تطالب أمريكا بإثبات تسرُّب كورونا من مختبر ووهان.

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أردوغان يكشف إجراءات رفع القيود ويعلن عن أخبار سارة في ليبيا قريباً

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده سترفع قيود كورونا تدريجيّاً خلال مايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز، وقال: "سنواصل تطبيق حظر التجول نهاية الأسبوع الجاري". [TRT عربي]

وحول ليبيا قال أردوغان: "سنحصل على أخبار سارة من ليبيا قريباً إن شاء الله"، وأكّد أن بلاده عازمة على تحويل المنطقة مجدداً إلى "واحة سلام" عبر مواصلة دعمها الحكومة الشرعية بليبيا. [TRT عربي]

الصين تطالب أمريكا بإثبات تسرُّب كورونا من مختبر ووهان

هاجم الإعلام الرسمي الصيني الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ووزير خارجيته بومبيو، وطالبهما بإظهار دليل على ادعاءاتهما "التي لا أساس لها من الصحة" حسب الصحف الرسمية، بأن كورونا تسرَّب من مختبر صيني. [TRT عربي]

جاء ذلك رداً على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأحد، بأن المختبرات الصينية لديها "سوابق في ارتكاب أخطاء تسببت في تفشي الفيروسات في عالمنا"، مؤكداً أنه يملك كثيراً من الأدلة لإثبات ذلك. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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