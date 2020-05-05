أهم الأحداث:

أردوغان يكشف إجراءات رفع القيود ويعلن عن أخبار سارة في ليبيا قريباً، والصين تطالب أمريكا بإثبات تسرُّب كورونا من مختبر ووهان.

الجديد على

TRT

عربي:

من المسافة الاجتماعية إلى التكافل الاجتماعي.. نحو مكافحة عاجلة لجائحة الفقر

بلا مأوى ولا غذاء.. كورونا يضاعف معاناة الأفارقة بتونس

شاهد

ما سبب الانقلاب على رجل الأسد رامي مخلوف؟

أردوغان يكشف إجراءات رفع القيود ويعلن عن أخبار سارة في ليبيا قريباً

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده سترفع قيود كورونا تدريجيّاً خلال مايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز، وقال: "سنواصل تطبيق حظر التجول نهاية الأسبوع الجاري". [TRT عربي]

وحول ليبيا قال أردوغان: "سنحصل على أخبار سارة من ليبيا قريباً إن شاء الله"، وأكّد أن بلاده عازمة على تحويل المنطقة مجدداً إلى "واحة سلام" عبر مواصلة دعمها الحكومة الشرعية بليبيا. [TRT عربي]

الصين تطالب أمريكا بإثبات تسرُّب كورونا من مختبر ووهان

هاجم الإعلام الرسمي الصيني الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ووزير خارجيته بومبيو، وطالبهما بإظهار دليل على ادعاءاتهما "التي لا أساس لها من الصحة" حسب الصحف الرسمية، بأن كورونا تسرَّب من مختبر صيني. [TRT عربي]

جاء ذلك رداً على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأحد، بأن المختبرات الصينية لديها "سوابق في ارتكاب أخطاء تسببت في تفشي الفيروسات في عالمنا"، مؤكداً أنه يملك كثيراً من الأدلة لإثبات ذلك. [TRT عربي]