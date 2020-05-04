سياسة
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تركيا.. إصابات كورونا في انخفاض وحصيلة المتعافين تتجاوز 68 ألفاً
قال وزير الصحة التركي إن "عدد الإصابات بكورونا انخفض على الرغم من زيادة الفحوصات بنحو 11 ألفاً عن الأحد"، مشيراً إلى أن حصيلة المتعافين من الفيروس بلغت 68 ألفاً و166.
تركيا.. إصابات كورونا في انخفاض وحصيلة المتعافين تتجاوز 68 ألفاً
وزارة الصحة التركية تعلن ارتفاع حصيلة متعافي فيروس كورونا إلى 68 ألفاً و166 / AP
4 مايو 2020

أعلنت وزارة الصحة التركية الاثنين، ارتفاع حصيلة متعافي فيروس كورونا إلى 68 ألفاً و166.

وأظهرت معطيات نشرتها الوزارة بموقعها الرسمي أن 5015 مصاباً بالفيروس تعافى خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت المعطيات نفسها أن البلاد سجلت 1614 إصابة جديدة بكورونا، لترتفع الحصيلة إلى 127 ألفاً و659.

وأشارت إلى تسجيل 64 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 3 آلاف و461.

ولفتت إلى إجراء 35 ألفاً و771 فحصاً للكشف عن كورونا، لترتفع الحصيلة إلى مليون و171 ألفاً و138.

وذكرت أن 1384 مصاباً يرقدون في وحدات العناية المركزة، و727 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وتعليقاً على أرقام اليوم، غرد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة عبر تويتر، قائلاً: "عدد الإصابات بكورونا انخفض على الرغم من زيادة الفحوصات بنحو 11 ألفاً عن الأحد".

وحتى مساء الاثنين، تجاوز عدد المصابين بالفيروس 3 ملايين و600 ألف في العالم، توفي منهم ما يزيد على 250 ألفاً، وتعافى أكثر من مليون و169 ألفاً، وفق موقع "worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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