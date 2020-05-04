سياسة
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وفيات كورونا تلامس ربع مليون والأمم المتحدة تدعو لإنتاج لقاح سريع
وفيات كورونا حول العالم تقترب من ربع مليون، تتصدرها الولايات المتحدة بعدد وفيات تجاوز 68 ألفاً، وفقاً لموقع Worldmeter. والأمم المتحدة تدعو لإنتاج لقاح سريع وضمان توزيعه وإتاحته لدول العالم بثمن في مقدور الجميع.
وفيات كورونا تلامس ربع مليون والأمم المتحدة تدعو لإنتاج لقاح سريع
وفيات كورونا حول العالم تقترب من ربع مليون  / AP
4 مايو 2020

لامست وفيات فيروس كورونا حول العالم الاثنين، ربع مليون شخص، وفقاً لقائمة تتصدرها الولايات المتحدة الأمريكية، حسب موقع Worldmeter المتخصص برصد ضحايا الفيروس.

وقد تجاوز إجمالي الوفيات بالفيروس 249 ألفاً حول العالم.

وتأتي الولايات المتحدة في مقدمة قائمة الوفيات العالمية بـ68 ألفاً و702، بعد تسجيل 1142 وفاة اليوم فقط، تليها إيطاليا بـ28 ألفاً و884.

واحتلت بريطانيا المرتبة الثالثة بـ28 ألفاً و446، تليها إسبانيا بـ25 ألفاً و428، ثم فرنسا بـ24 ألفاً و895.

ولم يتعدَّ إجمالي الوفيات في الصين، البؤرة التي تفشّى منها الفيروس إلى العالم، 4 آلاف و633.

وفي هولندا، ارتفعت وفيات كورونا إلى 5 آلاف و82 شخصاً، كما ارتفعت الإصابات إلى 40 ألفاً و770.

وحتى عصر الاثنين، تجاوز عدد المصابين بالفيروس 3 ملايين و590 ألفاً عالمياً، فيما تعافى أكثر من مليون و165 ألفاً، وفق الموقع نفسه.

وفي سياق متصل، دعا زعماء الأمم المتحدة الاثنين، لبذل جهود عالمية لتطوير أمصال وعلاجات وأجهزة فحص لمرض كوفيد-19، وتوزيعها وإتاحتها للجميع بأسعار في متناولهم.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بداية مؤتمر عالمي للتعهد بتقديم منح ويسعى لجمع ثمانية مليارات دولار لمكافحة وباء كورونا: "هذه الأدوات الجدية ستساعدنا في السيطرة الكاملة على الجائحة ويجب أن نعتبرها منافع عامة عالمية تتوافر للجميع بأسعار في مقدورهم دفعها".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس جيبريسوس في المؤتمر نفسه: "المعيار النهائي للنجاح لن يتعلق فقط بالسرعة التي يمكننا بها تطوير هذه الأدوات بل وبالقدر نفسه بكيفية توزيعها"، وأضاف: "لا أحد منا يقبل بعالم بعض سكانه يجد الحماية وبعضهم يظل معرّضاً للخطر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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