قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الحكومة وضعت خطة لتخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا والعودة تدريجياً إلى الحياة الطبيعية.

جاء ذلك في كلمة موجهة إلى الشعب الاثنين، بعد أن ترأس اجتماعاً للحكومة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأوضح الرئيس أردوغان أنه ستُرفع قيود "كورونا" تدريجياً خلال مايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز.

وقال: "سنواصل تطبيق حظر التجول نهاية الأسبوع الجاري"، كما أعلن رفع قيود الدخول والخروج بين 7 ولايات اعتباراً من منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء.

وأشار إلى أن مراكز التسوق ستفتح أبوابها اعتباراً من 11 مايو/أيار، شريطة التزام التدابير.

وحول ليبيا قال أردوغان: "سنحصل على أخبار سارة من ليبيا قريباً إن شاء الله".

وأكد أن بلاده عازمة على تحويل المنطقة مجدداً إلى "واحة سلام" عبر مواصلة دعمها الحكومة الشرعية بليبيا.

ومؤخراً، تمكنت القوات الحكومية في ليبيا، من تحرير كامل الساحل الشمالي الغربي، بعد طرد مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر منها.

وتواصل القوات الحكومية مطاردتها فلول حفتر في مناطق أخرى بخاصة ترهونة.

وحول الأوضاع في شمال سوريا، شدد الرئيس التركي: "لن نصبر أكثر من ذلك على استمرار الهجمات باتجاه المناطق الآمنة، بما يتعارض مع الاتفاقيات".