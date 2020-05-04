الصين تطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ووزير خارجيته مايك بومبيو بإثبات ادعاءاتهم أن فيروس كورونا نشأ في أحد مختبرات مدينة ووهان الصينية.

جاء ذلك في مقال افتتاحي نُشر بالصحيفة الرسمية للحزب الشيوعي الصيني Global Times، رداً على اتهامات بومبيو "التي لا أساس لها"، حسب الصحيفة.

وأشار المقال إلى أن بومبيو مارس الخداع بشأن مختبر ووهان، متهِماً إدارة ترمب بشنّ "حرب دعائية غير مسبوقة" ضد الصين.

كما شدّد المقال على ضرورة إظهار دليل على ادعاء وزير الخارجية الأمريكي أن فيروس كورونا تسرَّب من أحد مختبرات ووهان.

وفي سياق متصل، استهدفت واحدة من الصحف الرسمية للحزب الشيوعي الصيني People's Daily البيت الأبيض، في افتتاحية بعنوان "طرح الولايات المتحدة قضية تعويضات تفشي كوفيد-19 عارٌ على الحضارة الإنسانية".

وأكدت المقالة أن بعض السياسيين الأمريكيين حوّلوا وباء كورونا إلى استعراض سياسي، بدءاً من تسييس المرض إلى المطالبة بتعويض.

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة انتهكت قواعد منظمة الصحة العالمية، حين استخدمت اسم "فيروس الصين" أو "فيروس ووهان" لتسمي به فيروس كورونا.

جاء ذلك رداً على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأحد، بأن المختبرات الصينية لديها "سوابق في ارتكاب أخطاء تسببت في تفشي الفيروسات في عالمنا"، مؤكداً أنه يملك الكثير من الأدلة لإثبات ذلك.

وهو ما أكده الرئيس الأمريكي الجمعة، حين قال أنه اطلع على أدلة تفيد بأن فيروس كورونا مصدره مختبر في مدينة ووهان الصينية.