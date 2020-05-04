سياسة
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كورونا.. الإصابات تتجاوز 3.5 مليون ودول تخفف القيود بحذر
أعلنت دول أوروبية منها إيطاليا وإسبانيا وألمانيا، تخفيف القيود التي فرضتها للحد من انتشار وباء كورونا بشكل تدريجي وبحذر، على الرغم من استمرار الوباء في الانتشار وتجاوز عدد الإصابات 3 ملايين و586 ألفاً.
كورونا.. الإصابات تتجاوز 3.5 مليون ودول تخفف القيود بحذر
دول أوروبية تخفف تدريجياً القيود التي فرضتها للحد من انتشار كورونا / AA
4 مايو 2020

في الوقت الذي تجاوزت فيه إصابات فيروس كورونا الجديد 3 ملايين و586 ألف إصابة، بدأت دول أوروبية بحذر تخفيف إجراءات العزل وأعلنت استئناف أنشطتها التي لا تزال جزئية وتحت مراقبة مشددة.

في إيطاليا، أعادت المصانع والورش والمكاتب فتح أبوابها أمام 4.5 مليون إيطالي دُعوا لاستئناف العمل، وبات وضع الكمامة التي حُدِّد سعرها بـ0.5 يورو إلزامياً في وسائل النقل.

واستؤنف العمل في قطاعات الصناعات والبناء وتجارة الجملة وكذلك في المطاعم والحانات لخدمات الطلبات المعلبة، على أن يُعاد فتحها بالكامل في 1 يونيو/حزيران المقبل، كما هي الحال بالنسبة إلى صالونات التجميل وتصفيف الشعر. وستظل أبواب المدارس مغلقة حتى سبتمبر/أيلول المقبل.

وفي إسبانيا، فتحت بعض المتاجر الصغيرة أبوابها مثل صالونات تصفيف الشعر التي بإمكانها استقبال الزبائن حسب مواعيد محددة، وكل على حدة.

ويحق للحانات والمطاعم بيع الطلبات المعلّبة، فيما بات وضع الكمامات إلزامياً في وسائل النقل العام.

أمّا في ألمانيا، فقد فتحت المدارس الاثنين، أبوابها تدريجياً في بعض المقاطعات، وكذلك صالونات الحلاقة والتصفيف وأماكن العبادة والمتاحف، لكن الأماكن الثقافية والحانات والمطاعم وأماكن الألعاب والرياضة لا تزال مغلقة.

ورفعت النمسا القيود عن التنقلات، وسمحت بالتجمعات التي لا يزيد عددها على 10، مع تشديد احترام قيود التباعد الاجتماعي.

وتمكّن موظفو الشركات الخدمية في بلجيكا من العودة إلى مكاتبهم واستئناف العمل، فيما يُشدد على وضع الكمامات إلزامياً في وسائل النقل.

وبالمثل، خففت البرتغال والمجر وبولندا والدول الاسكندينافية ودول البلقان واليونان، القيود التي فرضتها للحد من انتشار كورونا.

وحتى ظهر الاثنين، تجاوز عدد إصابات كورونا 3 ملايين و586 ألف إصابة، فيما زاد عدد الوفيات على 248 ألفاً، وتعافى مليون و162 ألف شخصٍ من المرض.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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