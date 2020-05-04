سياسة
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بسبب كورونا.. إرجاء معرض إكسبو 2020 العالمي المقرر في دبي لعام كامل
قرر المكتب الدولي للمعارض إرجاء معرض إكسبو 2020 في دبي لمدة عام كامل، على خلفية انتشار وباء كورونا، وكانت دبي تأمل جذب نحو 25 مليون زائر إلى الحدث الذي يستمر ستة شهور ويكلف مليارات الدولارات.
بسبب كورونا.. إرجاء معرض إكسبو 2020 العالمي المقرر في دبي لعام كامل
تأجيل المعرض جاء على خلفية انتشار وباء كورونا / AFP
4 مايو 2020

صوتت غالبية ثلثَي أعضاء المكتب الدولي للمعارض على إرجاء معرض إكسبو 2020 في دبي لمدة عام كامل، على خلفية انتشار وباء كورونا، وفق ما أعلن المنظمون الاثنين.

وهي الغالبية المطلوبة لاتخاذ القرار، وقال المنظمون في بيان: "سيوافق المكتب الدولي للمعارض رسمياً على إرجاء إكسبو 2020 في دبي، حتى 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى 31 من آذار/مارس 2022، بعد حصول القرار على أكثر من غالبية الثلثين المطلوبة".

وكانت اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض أوصت في أبريل/نيسان الماضي، بدعم طلب حكومة الإمارات تأجيل إكسبو 2020 لعام كامل، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبهم، رحب المنظمون في الإمارات بقرار الإرجاء، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في بيان: "نرحب بقرار الدول أعضاء المكتب الدولي للمعارض المؤيد لتأجيل إكسبو 2020 دبي لمدة عام، ونشكرهم على التزامهم المستمر للإسهام في إكسبو الدولي بدبي، الذي سيؤدي دوراً محورياً في تشكيل ملامح عالمنا بعد انحسار الجائحة، عندما نكون في أمسّ الحاجة إلى ذلك".

وكانت دبي تأمل جذب نحو 25 مليون زائر إلى الحدث الذي يستمر ستة شهور ويكلف مليارات الدولارات. وكان من المقرر أن ينطلق في 20 أكتوبر/تشرين الأول هذا العام.

وتعتمد دبي على السياحة بشكل كبير، واستقبلت في عام 2019، أكثر من 16 مليون من الزوار الأجانب. وكانت الإمارة الخليجية تأمل استقبال 20 مليون سائح هذا العام قبل تفشي فيروس كورنا المستجد.

وألغت دبي التي تستضيف مئات المؤتمرات سنوياً سلسلة مناسبات ثقافية وترفيهية خلال الأسابيع الأخيرة، على خلفية تفشّي الفيروس.

وسجلت الإمارات العربية المتحدة حتى الآن أكثر من 14 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد و126 وفاة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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