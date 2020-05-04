سياسة
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تقرير استخباراتي أمريكي: الصين أخفت كورونا لتخزين الإمدادات
أفاد تقرير استخباراتي من أربع صفحات صادر عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، بأن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن الصين تستّرت على مدى تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) لتخزين الإمدادات الطبية اللازمة للاستجابة له.
تقرير استخباراتي أمريكي: الصين أخفت كورونا لتخزين الإمدادات
تقرير استخباراتي أمريكي يتهم بكين بالتستر على مدى تفشي كورونا كي تستطيع تخزين الإمدادات الطبية اللازمة / Getty Images
4 مايو 2020

أظهرت وثائق استخباراتية أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن الصين تستّرت على مدى تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) لتخزين الإمدادات الطبية اللازمة للاستجابة له.

وأفاد تقرير استخباراتي من أربع صفحات صادر عن وزارة الأمن الداخلي بتاريخ 1 مايو/أيار الجاري، بأن القادة الصينيين "أخفوا عمداً شدة" الوباء عن العالم في أوائل يناير/كانون الثاني الماضي، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس.

ويأتي هذا الكشف في الوقت الذي كثفت فيه إدارة ترمب انتقاداتها للصين، إذ قال وزير الخارجية مايك بومبيو الأحد، إن تلك الدولة مسؤولة عن انتشار المرض وتجب محاسبتها.

ويتزامن الخطاب الأكثر حدة مع قول منتقدي الإدارة إن استجابة الحكومة للفيروس كانت بطيئة وغير كافية.

واتهم الخصوم السياسيين للرئيس دونالد ترمب بانتقاد الصين العدو الجيوسياسي للولايات المتحدة وشريكها التجاري في الآن نفسه، في محاولة لصرف الانتباه عن الانتقادات في الداخل.

ويشير تقرير وزارة الأمن الداخلي الذي لم يُصنَّف على أنه سري ووُسِم بأنه "للاستخدام الرسمي فقط"، إلى أن الصين بينما قللت خطورة الفيروس، زادت الواردات وخفضت صادرات المستلزمات الطبية، كما حاولت التستر على ذلك من خلال "نفي وجود قيود على الصادرات وإخفاء وتأخير تقديم بيانات التجارة الخاصة بها".

ويذكر التقرير أيضاً أن بكين امتنعت عن إبلاغ منظمة الصحة العالمية معظم شهر يناير/كانون الثاني بأن الفيروس يتسبب في "مرض مُعدٍ"، حتى يمكنها طلب الإمدادات الطبية من الخارج، مستدلّين بأن وارداتها من أقنعة الوجه والعباءات الجراحية والقفازات زادت بشدّة.

ويستند هذا الاستنتاج إلى احتمال بنسبة 95% أن التغيرات التي طرأت على سلوك الصين في الاستيراد والتصدير لم تكن ضمن المعدل الطبيعي، وفقاً للتقرير.

وأبلغت الصين منظمة الصحة العالمية تفشي كورونا في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي. واتصلت بالمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض في 3 يناير/كانون الثاني الماضي، وعرّفت المرض علناً بأنه "فيروس كورونا الجديد" في الثامن من الشهر نفسه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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