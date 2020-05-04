سياسة
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"الوفاق" تستهدف ذخائر لحفتر بقاعدة الوطية والأخير يلغم منازل قبل فراره
في الوقت الذي استهدفت فيه قوات الحكومة الليبية آليات وذخائر تابعة لمليشيات حفتر في قاعدة الوطية الجوية، فر الأخير من مناطق جنوبي طرابلس تاركاً ألغاماً عثرت عليها قوات الوفاق.
"الوفاق" تستهدف ذخائر لحفتر بقاعدة الوطية والأخير يلغم منازل قبل فراره
الحكومة الليبية تستهدف آليات وذخائر لحفتر بقاعدة الوطية / AA
4 مايو 2020

أعلنت قوات الحكومة الليبية الاثنين، تنفيذ سلاح الجو طلعتين جويتين استهدفتا آليات وذخائر لمليشيات خليفة حفتر في قاعدة الوطية الجوية غرب طرابلس.

ونشر المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب على صفحته بفيسبوك بياناً قال فيه إن "المدفعية الثقيلة استهدفت بدقة تجمعاً لمليشيات حفتر الإرهابية في المشروع جنوبي العاصمة طرابلس، دمّرت خلاله 5 آليات عسكرية".

وفي تطوُّر خطير عثرت قوات الحكومة الليبية على ألغام في منزل بمشروع الهضبة جنوبي طرابلس خلال التقدمات التي أحرزتها الأحد.

وذكر بيان نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب أن "مليشيات حفتر الإرهابية قامت بتلغيم المنازل قبل فرارها".

وأشار البيان إلى أن "5 أطنان هي حصيلة مخلفات الحرب من القذائف والصواريخ التي أطلقتها مليشيات حفتر وانتشلتها إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات خلال عام من العدوان".

وأعلنت قوات الحكومة الليبية في بيان، استهداف تجمع لمليشيات حفتر بمنطقة وادي الربيع جنوبي طرابلس الأحد، فيما استهدفت المدفعية الثقيلة بدقة مخزناً للذخيرة وتجمعاً للمليشيات بوادي الربيع".

ومنذ 4 أبريل/نيسان 2019، تشنّ مليشيات حفتر المدعومة من دول إقليمية وأوروبية، هجوماً متعثراً للسيطرة على العاصمة طرابلس مقر الحكومة. ورغم موافقته على هدنة إنسانية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، واصل حفتر هجومه، مما اضطر الحكومة الليبية إلى إطلاق عملية عسكرية باسم "عاصفة السلام".

ومُنيت مليشيات حفتر خلال الأيام الأخيرة، بهزائم عسكرية كبيرة على أيدي قوات الحكومة ضمن هذه العملية، وأبرزها خسارة مدن الساحل الغربي لليبيا حتى الحدود التونسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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