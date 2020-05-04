سياسة
3 دقيقة قراءة
ترمب: 100 ألف أمريكي قد يموتون بكورونا واللقاح سيكون جاهزاً بنهاية العام
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن ما يصل إلى 100 ألف مواطن قد يموتون بسبب كورونا، لكنه أكّد أن اللقاح سيكون جاهزاً قبل نهاية العام الجاري. وتُعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضرراً من كورونا، إذ سجّلت البلاد أكثر من مليون و188 ألف إصابة.
ترمب: 100 ألف أمريكي قد يموتون بكورونا واللقاح سيكون جاهزاً بنهاية العام
ترمب يتوقع أن يلقى ما يصل إلى 100 ألف أمريكي حتفهم بسبب كورونا / Reuters
4 مايو 2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأحد، إنه يعتقد الآن أن ما يصل إلى 100 ألف شخص في بلاده قد يلقون حتفهم بسبب فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، بعد أن تجاوز عدد الوفيات بالفعل تقديراته السابقة، لكنه أكّد أنه واثق بتطوير لقاح بحلول نهاية العام، على خلاف تقديرات خبراء الصحة.

وخلال مؤتمر افتراضي نقلته قناة فوكس نيوز، توقّع ترمب تعافياً سريعاً للاقتصاد الأمريكي وألقى اللوم في تفشي الوباء على الصين.

وقال الرئيس الأمريكي: "سنخسر على أي حال من 75 إلى 80، وربما 100 ألف شخص. هذا أمر فظيع".

وكان ترمب صرّح الجمعة بأنه يأمل أن يموت أقلّ من 100 ألف أمريكي، وفي وقت سابق من الأسبوع تحدث عن وفاة 60-70 ألفاً.

ويتجه نحو نصف الولايات الأمريكية حالياً إلى رفع جزئي على الأقلّ لعمليات العزل العامّ بعدما بدأ عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في الانخفاض.

لقاح قبل نهاية العام

وفي تقييم يختلف مع آراء بعض خبراء الصحة العامة، توقّع ترمب تطوير لقاح ضد كورونا بحلول نهاية العام الجاري.

وقال: "أعتقد أننا سنحصل على لقاح بحلول نهاية العام. سيقول الأطباء، حسن، يجب أن لا تقول ذلك... سأقول ما أعتقد... أعتقد أننا سنحصل على لقاح عاجلاً وليس آجلاً".

وحذّر كثيرون من خبراء الصحة، منهم الدكتور أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، من أن تطوير لقاح يحتاج إلى فترة تتراوح بين عام و18 شهراً.

وقال ترمب إنه يريد أن يعود الطلاب إلى المدارس والجامعات في الخريف، حتى مع الاعتراف بإمكانية عودة ظهور المرض.

وردّاً على سؤال عما سيكون عليه ردّ فعله إذا ما اكتشفت دولة أخرى لقاحاً قبل الولايات المتحدة، أجاب ترمب: "لا أبالي، أريد فقط الحصول على لقاح ناجح. إن كانت دولة أخرى هي التي ستجد اللقاح فسأرفع قبعتي".

وتُعَدّ الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضرراً حول العالم من وباء كورونا، إذ سجّلت البلاد أكثر من مليون و188 ألف إصابة، وتجاوزت حصيلة الوفيات 68 ألفاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us