قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأحد، إنه يعتقد الآن أن ما يصل إلى 100 ألف شخص في بلاده قد يلقون حتفهم بسبب فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، بعد أن تجاوز عدد الوفيات بالفعل تقديراته السابقة، لكنه أكّد أنه واثق بتطوير لقاح بحلول نهاية العام، على خلاف تقديرات خبراء الصحة.

وخلال مؤتمر افتراضي نقلته قناة فوكس نيوز، توقّع ترمب تعافياً سريعاً للاقتصاد الأمريكي وألقى اللوم في تفشي الوباء على الصين.

وقال الرئيس الأمريكي: "سنخسر على أي حال من 75 إلى 80، وربما 100 ألف شخص. هذا أمر فظيع".

وكان ترمب صرّح الجمعة بأنه يأمل أن يموت أقلّ من 100 ألف أمريكي، وفي وقت سابق من الأسبوع تحدث عن وفاة 60-70 ألفاً.

ويتجه نحو نصف الولايات الأمريكية حالياً إلى رفع جزئي على الأقلّ لعمليات العزل العامّ بعدما بدأ عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في الانخفاض.

لقاح قبل نهاية العام

وفي تقييم يختلف مع آراء بعض خبراء الصحة العامة، توقّع ترمب تطوير لقاح ضد كورونا بحلول نهاية العام الجاري.

وقال: "أعتقد أننا سنحصل على لقاح بحلول نهاية العام. سيقول الأطباء، حسن، يجب أن لا تقول ذلك... سأقول ما أعتقد... أعتقد أننا سنحصل على لقاح عاجلاً وليس آجلاً".

وحذّر كثيرون من خبراء الصحة، منهم الدكتور أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، من أن تطوير لقاح يحتاج إلى فترة تتراوح بين عام و18 شهراً.

وقال ترمب إنه يريد أن يعود الطلاب إلى المدارس والجامعات في الخريف، حتى مع الاعتراف بإمكانية عودة ظهور المرض.

وردّاً على سؤال عما سيكون عليه ردّ فعله إذا ما اكتشفت دولة أخرى لقاحاً قبل الولايات المتحدة، أجاب ترمب: "لا أبالي، أريد فقط الحصول على لقاح ناجح. إن كانت دولة أخرى هي التي ستجد اللقاح فسأرفع قبعتي".

وتُعَدّ الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضرراً حول العالم من وباء كورونا، إذ سجّلت البلاد أكثر من مليون و188 ألف إصابة، وتجاوزت حصيلة الوفيات 68 ألفاً.