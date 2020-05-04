قال أحمد حمدي أطالاي، مدير عام شركة الصناعات الإلكترونية الجوية التركية "هوالسان"، إن مشروع المقاتلة المحلية الجديدة يمثل فخراً لتركيا، إذ تتضافر جهود الصناعات المحلية التركية لإنتاج مقاتلة وطنية جديدة، ضمن المشروع الذي تنفّذه رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة لرئاسة الجمهورية بهدف إنتاج طائرة حربية من الجيل الخامس.

وأوضح أطالاي لوكالة الأناضول أن "عدة دول تنتج مثل هذا النوع من الطائرات، وتركيا أيضاً ستنضم إلى تلك الدول"، مضيفاً أن المشروع سيستغرق سنوات طويلة للوصول إلى المستوى المطلوب وأن المقاتلة الجديدة يمكن اعتبارها حاسوباً طائراً لكونها من الجيل الخامس".

ولفت إلى أن "البرمجة في نظام الطائرة مكونة من نحو 20 مليون سطر، وتضمّ مئات البرمجيات التي تعمل معاً، لذلك يمكن اعتبار المقاتلة حاسباً آلياً طائراً، وشركة هوالسان من اللاعبين الرئيسيين في المشروع".

وتابع: "نفذنا مشروعات برمجة كثيرة في السابق، كتبنا أكواداً مكونة من 10 ملايين سطر لنظام Advent الحربي، و15 مليون سطر لنظام المعلومات بالقوات الجوية".

وأضاف "لدينا خبرة كبيرة في إنتاج البرمجيات ومواءمتها للعمل معاً بكفاءة عالية، كما أن قدراتنا في مجال محاكاة الطائرات ستحقق إسهامات مهمة في مشروع المقاتلة الوطنية، لكوننا من الشركات الكبرى في العالم في قطاع محاكاة الطائرات".

أنتجنا نماذج محاكاة لعديد من الطائرات مثل F-16 وطائرات التدريب والمروحيات، إضافة إلى عديد من المركبات البرية المتنوعة - مدير عام شركة الصناعات الإلكترونية الجوية - أحمد حمدي أطالاي

ولم يكن لشركة "هوالسان" دور في المشروع سابقاً بسبب تركيزه على مفهوم التصميم الميكانيكي، والآن يجري الحديث عن القسم التكنولوجي والبرمجي للمشروع، وهنا ظهر دور الشركة.

وأسفرت المشاورات بين الشركاء في المشروع عن اتخاذ قرار بإشراك شركة هوالسان أيضاً، فيما أسست الشركة إدارة خاصة بهذا المشروع فقط يترأسها أحد مهندسي الشركة الذي عمل قبل ذلك في مشروع المقاتلة F-35 ومشاريع للقوات الجوية التركية.