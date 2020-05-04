سياسة
3 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 4 مايو/أيار 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 4 مايو/أيار 2020
حصيلة المتعافين من كورونا في تركيا تتجاوز  عدد المرضى الخاضعين للعلاج / AFP Archive
4 مايو 2020

أهم الأحداث:

لأول مرة، حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا تتجاوز عدد المرضى الخاضعين للعلاج، وبومبيو يعلن وجود "عدد هائل من الأدلّة" على أن مصدر كورونا هو مختبر ووهان.

الجديد على TRT عربي:

منطق الوباء والانتشار والعدوى.. نحو فهمٍ واعٍ للكون

دعم الإمارات لحفتر.. كيف تستدرج أبو ظبي سودانيين وتدفعهم للقتال في ليبيا؟

شاهد!

كورونايعزلزينةرمضانبالمنازل

تركيا.. لأول مرة حصيلة متعافي كورونا تتجاوز من يخضعون للعلاج

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه الأحد، أن حصيلة المتعافين من فيروس كورونا تجاوزت لأول مرة عدد المرضى الذين ما زالوا يخضعون للعلاج.

وأشار قوجه في تغريدة عبر تويتر، إلى ارتفاع حصيلة المتعافين من كورونا إلى 63 ألفاً و151، بعد تعافي 4892 مصاباً. [TRT عربي]

وأضاف أن 62 ألفاً و894 مصاباً بالفيروس، ما زالوا يخضعون للعلاج بمستشفيات البلاد.

وأوضح أن 1424 مصاباً يخضعون للعلاج بوحدات العناية المركزة، و766 آخرين موصولون بأجهزة التنفس. [TRT عربي]

وعلق قوجه قائلاً: "لأول مرة منذ 11 مارس/آذار الماضي تتجاوز حصيلة المتعافين عدد المرضى الذين ما زالوا يخضعون للعلاج". [الأناضول]

وأردف: "عند التزام تدابير مكافحة كورونا ستكون النتائج أفضل بكثير". [الأناضول]

بومبيو: يوجد عدد هائل من الأدلة على أن مصدر كورونا مختبر في ووهان

أكّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأحد وجود "عدد هائل من الأدلّة" على أن مصدر فيروس كورونا هو مختبر في مدينة ووهان الصينية.

وقال لشبكة "إيه بي سي" إن "عدداً هائلاً من الأدلة يشير إلى أن هذا هو مصدره"، لكنه رفض التعليق على فرضية أن نشره كان متعمداً. [TRT عربي]

وأضاف: "رأينا تصريحاتهم، رأينا أنهم طردوا الصحفيين، شاهدنا إسكات هؤلاء الذين حاولوا أن يذكروا ما كان يحدث، الأساتذة الطبيين داخل الصين، كما مُنع إصدار التقارير حول ذلك... هذا هو أسلوب تعمل وفقه الأحزاب الشيوعية". [الأناضول]

واتهم بكين بأنها "أثارت مخاطر هائلة" مما أسفر عن إصابة ووفاة مئات الآلاف في أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة. [الأناضول]

ولم يصل بومبيو إلى حد القول بأن الفيروس من صنع الإنسان، مشيرًا إلى أنه وافق على "تقرير مكتب مدير المخابرات الأمريكية الذي استبعد التعديل الجيني أو أن الفيروس التاجي من صنع الإنسان". [الأناضول]

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us