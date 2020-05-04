أهم الأحداث:

لأول مرة، حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا تتجاوز عدد المرضى الخاضعين للعلاج، وبومبيو يعلن وجود "عدد هائل من الأدلّة" على أن مصدر كورونا هو مختبر ووهان.

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تركيا.. لأول مرة حصيلة متعافي كورونا تتجاوز من يخضعون للعلاج

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه الأحد، أن حصيلة المتعافين من فيروس كورونا تجاوزت لأول مرة عدد المرضى الذين ما زالوا يخضعون للعلاج.

وأشار قوجه في تغريدة عبر تويتر، إلى ارتفاع حصيلة المتعافين من كورونا إلى 63 ألفاً و151، بعد تعافي 4892 مصاباً. [TRT عربي]

وأضاف أن 62 ألفاً و894 مصاباً بالفيروس، ما زالوا يخضعون للعلاج بمستشفيات البلاد.

وأوضح أن 1424 مصاباً يخضعون للعلاج بوحدات العناية المركزة، و766 آخرين موصولون بأجهزة التنفس. [TRT عربي]

وعلق قوجه قائلاً: "لأول مرة منذ 11 مارس/آذار الماضي تتجاوز حصيلة المتعافين عدد المرضى الذين ما زالوا يخضعون للعلاج". [الأناضول]

وأردف: "عند التزام تدابير مكافحة كورونا ستكون النتائج أفضل بكثير". [الأناضول]

بومبيو: يوجد عدد هائل من الأدلة على أن مصدر كورونا مختبر في ووهان

أكّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأحد وجود "عدد هائل من الأدلّة" على أن مصدر فيروس كورونا هو مختبر في مدينة ووهان الصينية.

وقال لشبكة "إيه بي سي" إن "عدداً هائلاً من الأدلة يشير إلى أن هذا هو مصدره"، لكنه رفض التعليق على فرضية أن نشره كان متعمداً. [TRT عربي]

وأضاف: "رأينا تصريحاتهم، رأينا أنهم طردوا الصحفيين، شاهدنا إسكات هؤلاء الذين حاولوا أن يذكروا ما كان يحدث، الأساتذة الطبيين داخل الصين، كما مُنع إصدار التقارير حول ذلك... هذا هو أسلوب تعمل وفقه الأحزاب الشيوعية". [الأناضول]

واتهم بكين بأنها "أثارت مخاطر هائلة" مما أسفر عن إصابة ووفاة مئات الآلاف في أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة. [الأناضول]

ولم يصل بومبيو إلى حد القول بأن الفيروس من صنع الإنسان، مشيرًا إلى أنه وافق على "تقرير مكتب مدير المخابرات الأمريكية الذي استبعد التعديل الجيني أو أن الفيروس التاجي من صنع الإنسان". [الأناضول]