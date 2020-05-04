أفادت معطيات حديثة بارتفاع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا حول العالم إلى مليون و150 ألفاً و497.

وأظهرت معطيات موقع "Worldometer" المختصّ برصد ضحايا كورونا، أن الولايات المتحدة تصدرت قائمة المتعافين بـ178 ألفاً و235.

وجاءت إسبانيا ثانيةً بـ148 ألفاً و558، تلتها ألمانيا بـ130 ألفاً و600، وإيطاليا بـ81 ألفاً و654، وإيران بـ78 ألفاً و422، والصين بـ77 ألفاً و713، وتركيا بـ63 ألفاً و151، ثم فرنسا بـ50 ألفاً و784.

وأصاب الفيروس أكثر من 3 ملايين و555 ألف شخص حول العالم، توُفّي منهم أكثر من 247 ألفاً.

وفي تركيا أيضاً، ولأول مرة منذ 11 مارس/آذار، أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجه أن حصيلة المتعافين من فيروس كورونا تجاوزت عدد المرضى الذين ما زالوا يخضعون للعلاج، مؤكداً أن التزام تدابير مكافحة كورونا سيؤدي إلى نتائج أفضل بكثير.

أكثر من 3.5 مليون مصاب

سُجّل رسميّاً ما يزيد على 3,5 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في جميع أنحاء العالم، أكثر من ثلاثة أرباعها في أوروبا والولايات المتحدة، وفقاً لإحصاء أجرته وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى مصادر رسميّة.؟

وقد سُجّلت 3,500,517 إصابة على الأقلّ، بينها 246,893 وفاة. وسُجّلت في أوروبا، وهي القارّة الأكثر تأثّراً، 1,547,180 إصابة و143,584 وفاة. وفي الولايات المتحدة سُجّلت 1,158,040 إصابة، بما في ذلك 67,680 وفاة.

وهذا العدد لا يعكس إلا جزءاً من العدد الفعلي للمصابين، إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب رعاية في المستشفيات.