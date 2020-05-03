سياسة
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الحكومة الليبية تعلن سيطرتها على مواقع جديدة جنوبي طرابلس
أعلنت قوات الحكومة الليبية، الأحد، سيطرتها على مواقع جديدة وتأمينها بمحيط "معسكر حمزة" جنوبي العاصمة طرابلس.
الحكومة الليبية تعلن سيطرتها على مواقع جديدة جنوبي طرابلس
أعلنت قوات الحكومة الليبية، الأحد، سيطرتها على مواقع جديدة / AFP
3 مايو 2020

أعلنت قوات الحكومة الليبية، الأحد، سيطرتها على مواقع جديدة وتأمينها بمحيط "معسكر حمزة" جنوبي العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في بيان نشره عبر فيسبوك مكتب الإعلام الحربي لعملية "بركان الغضب" التابع للحكومة الليبية.

وأوضح البيان أن السيطرة على المواقع الجديدة جاءت بعد شن هجوم صباح الأحد مصحوباً بضربات مدفعية ثقيلة دمرت مرصداً، واستهدفت تجمع أفراد وآليات لمليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

وأشار إلى أنه تم استهداف كذلك تجمع أفراد وآليات للغزاة بعدة أحياء جنوبي العاصمة، فيما وجهت المدفعية الثقيلة ضربات متتالية ودقيقة على موقع لمليشيات حفتر قرب كوبري سوق الأحد جنوبي طرابلس.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت قوات الحكومة الليبية، استهداف مخزن للذخيرة وتجمع لمليشيات حفتر، بمنطقة وادي الربيع جنوبي طرابلس.

ومنذ 4 أبريل/نيسان 2019، تشن مليشيات حفتر، المدعومة من دول إقليمية وأوروبية، هجوماً متعثراً للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.

ورغم موافقته على هدنة إنسانية لمواجهة جائحة كورونا، إلا أن حفتر واصل هجومه، ما اضطر الحكومة الليبية إلى إطلاق عملية عسكرية باسم "عاصفة السلام".

ومنيت مليشيات حفتر، خلال الأيام الأخيرة، بهزائم عسكرية كبيرة على أيدي قوات الحكومة، ضمن هذه العملية، وأبرزها خسارة مدن الساحل الغربي لليبيا حتى الحدود التونسية.

ومنذ 4 أبريل/نيسان 2019، تشن مليشيات حفتر، المدعومة من دول إقليمية وأوروبية، هجوماً متعثراً للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة.

ورغم موافقته على هدنة إنسانية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، إلا أن حفتر واصل هجومه، ما اضطر الحكومة الليبية إلى إطلاق عملية عسكرية باسم "عاصفة السلام".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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