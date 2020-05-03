أعلنت السلطات الأردنية، الأحد، السماح لجميع القطاعات الاقتصادية بالعمل، اعتباراً من الأربعاء القادم، عقب عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقال وزير الصناعة الأردني طارق الحموي "تقرر فتح جميع القطاعات الاقتصادية، اعتباراً من الأربعاء، بما فيها التي لم يكن سُمح لها بالعمل بشكل كامل".

وقررت الحكومة "إلزام أصحاب المنشآت باتباع أقصى درجات الحذر والحد من ممارسات نقل العدوى، وفرض عقوبات مالية على المخالفين".

وأشار وزير الصحة الأردني سعد جابر، إلى أن إجمالي الإصابات توقف عند 460، منها 9 وفيات، و370 حالة شفاء.

على جانب آخر، سجلت 5 دول عربية أخرى، ارتفاعاً في أعداد الوفيات والإصابات بسبب وباء كورونا، بحسب البيانات الرسمية.

في مصر أعلنت وزارة الصحة تسجيل 14 وفاة بكورونا، و272 إصابة، و40 حالة شفاء.

وبذلك يكون إجمالي ضحايا الفيروس في البلاد قد بلغ 6 آلاف و465 إصابة منهم 429 وفاة، و1562 حالة شفاء، بحسب وزارة الصحة المصرية.

وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع إجمالي وفيات كورونا إلى 463، بعد تسجيل 4 حالات جديدة.

وبذلك تكون الجزائر قد سجلت 179 إصابة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 4 آلاف و447، بينهم ألف و936 متعافياً.

وكنتيجة لذلك، أعلنت عدة محافظات جزائرية تراجعها عن قرارات اتخذتها بداية شهر رمضان، لتخفيف التدابير الوقائية لمنع تفشي كورونا.

وفي العراق، سجلت وزارة الصحة حالتي وفاة بكورونا و77 إصابة، و17 حالة شفاء، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 2296 منها 97 وفاة، و1490 متعافياً.

وفي المغرب، أفادت وزارة الصحة، في بيان، بارتفاع إجمالي وفيات كورونا إلى 141 بعد تسجيل حالة جديدة.

وقال البيان إن المغرب سجلت 174 إصابة؛ لترتفع المحصلة إلى 4 آلاف و903، فيما تعافى 1438 شخصاً.

وفي الصومال أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالة وفاة، و51 إصابة بكورونا، و10 حالات تعاف.

وأشارت الوزارة، عبر صفحتها بموقع "تويتر"، أنه بتسجيل الإحصائيات الجديدة يرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 722 بينهم 41 وفاة، و44 متعافياً.