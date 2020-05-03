أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، الأحد، أن حصيلة المتعافين من فيروس كورونا تجاوزت لأول مرة عدد المرضى الذين ما زالوا يخضعون للعلاج.

وأشار قوجه، في تغريدة عبر تويتر، إلى ارتفاع حصيلة المتعافين من كورونا إلى 63 ألفاً و151، إثر تعافي 4892 مصاباً.

وأضاف أن 62 ألفاً و894 مصاباً بالفيروس، مازالوا يخضعون للعلاج بمستشفيات البلاد.

وأوضح أن 1424 مصاباً يخضعون للعلاج بوحدات العناية المركزة، و766 آخرين موصولون بأجهزة التنفس.

وأوضحت نفس المعطيات، ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 126 ألفاً و45، إثر تسجيل 1670 حالة جديدة.

وأظهرت معطيات وزارة الصحة التركية، تسجيل 61 وفاة جراء الفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 3 آلاف و397.

وأشارت إلى إجراء 24 ألف فحص لكورونا، لترتفع الحصيلة إلى مليون و135 ألفاً و367.

وعلق قوجة، على أرقام اليوم قائلاً: "لأول مرة منذ 11 مارس/أذار الماضي تتجاوز حصيلة المتعافين عدد المرضى الذين ما زالوا يخضعون للعلاج".

وأردف: "عند الالتزام بتدابير مكافحة كورونا ستكون النتائج أفضل بكثير".

وتحتل الولايات المتحدة قائمة وفيات وإصابات كورونا عالمياً، حيث تجاوزت الإصابات مليوناً و170 ألفاً، توفي منهم أكثر من 68 ألفاً، بينما تعافى ما يزيد على 163 ألفاً.

وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد المصابين بالفيروس، 3 ملايين و531 ألفاً في العالم، توفي منهم ما يزيد على 246 ألفاً، وتعافى أكثر من مليون و131 ألفاً، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.