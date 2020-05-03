أكّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأحد وجود "عدد هائل من الأدلّة" على أن مصدر فيروس كورونا هو مختبر في مدينة ووهان الصينية.

وقال لشبكة "ايه بي سي" إن "هناك عدداً هائلاً من الأدلة يشير إلى أن هذا هو مصدره"، لكنه رفض التعليق على فرضية أن نشره كان متعمداً.

وتزايدت انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لدور الصين في الوباء الذي أصاب نحو 3,5 مليون شخص وأودى بحياة أكثر من 240 ألفاً حول العالم.

وأصرّ ترمب على أن بكين أخفت معلومات مهمّة بشأن تفشي الفيروس وطالب بمحاسبتها.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن تقارير إخبارية أن ترمب أوكل جواسيس تابعين للولايات المتحدة مهمة التوصل إلى مصدر الفيروس، الذي جرى تحميل مسؤولية تفشيه لسوق في ووهان تبيع حيوانات غريبة كالخفافيش للأكل.

ويعتقد الآن أن كورونا المستجد قد يكون تسرّب من مختبر قريب يجري أبحاثاً مرتبطة بالفيروسات.

وأوضح بومبيو، الذي كان يشغل منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية، لشبكة "أيه بي سي" أنه يتفّق مع تصريح مجتمع الاستخبارات الأمريكية الذي ينسجم مع "التوافق العلمي الواسع بشأن مسألة أن الفيروس (المسبب لـ) كورونا ليس من صنع البشر ولا معدلاً جينياً".

لكنه ذهب أبعد من ترمب، مشيراً إلى "عدد هائل من الأ دلة المهمة" على أن مختبر ووهان هو مصدر الفيروس.

وقال "أعتقد أن بإمكان العالم بأسره أن يرى الآن ويتذكر أن لدى الصين تاريخاً في نقل العدوى إلى العالم وتشغيل مختبرات غير مستوفية للمعايير".

ورأى أن المحاولات الصينية للتقليل من أهمية الفيروس ترقى إلى "محاولة شيوعية كلاسيكية للتضليل. تسبب ذلك بخطر هائل". وتابع "الرئيس ترمب واضح جداً (فيما قاله): سنحاسب المسؤولين".

وتعد ولاية نيويورك الأكثر تأثراً بالفيروس بين الولايات الأمريكية، بنحو 320 ألف إصابة، وأكثر من 24 ألف وفاة.

والأحد، ارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى أكثر من مليون و163 ألف حالة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 67 ألفاً و535، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس في عموم البلاد 173 ألفاً و910 أشخاص، وفق موقع "Worldometer".

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة البلدان الأكثر تسجيلاً للوفيات والإصابات بسبب كورونا على مستوى العالم.

وحتى عصر الأحد، تجاوز عدد المصابين بالفيروس على مستوى العالم، 3 ملايين و511 ألفاً في العالم، توفي منهم ما يزيد على 245 ألفاً، وتعافى أكثر من مليون و132 ألفاً، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.